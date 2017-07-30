Определились лидеры промежуточного этапа по плаванию на чемпионате РК по триатлону

В общей сложности участвуют 19 команд, в каждой из них - по 3 человека.

На открытом чемпионате Казахстана по триатлону завершился промежуточный этап по плаванию, передает передает Казинформ





В командном зачете первым стал Станислав Редько из команды «Astana Team», который приплыл за 21 минуту. Следом за ним сразу три человека из категории профессионалов - это Виктор Земцев (Украина), Иван Тутукин (Россия) и Максим Крят (Казахстан).





«Из 155 гонщиков только трое в категории PRO, остальные - любители. Для большей части участников - это хобби, так они отдыхают от работы», - сказал анонсер соревнований Александр Олейник.





Соревнования состоят из трех этапов: плавание - 1,8 км, велогонка - 90 км, бег - 21,5 км. В общей сложности участвуют 19 команд, в каждой из них - по 3 человека.





Скоро должны приехать велосипедисты, после чего соревнования переходят в бег.





«Я марафонец, бегаю длинные дистанции. Но в командной эстафете выступаю в первый раз. Сейчас будет самый ответственный момент, это последний забег, поэтому надо будет «рвать». Нужно сейчас потратить все силы, время отдохнуть потом будет», - сказал Асхат Карбаев из команды «BI-Iron».





Азамат Сыздыкбаев.



