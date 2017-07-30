Арнольду Шварценеггеру исполнилось 70 лет - 10 неожиданных фактов об имениннике

Зрители давно знают Арнольда Шварценеггера но, даже несмотря на давнее знакомство, он не перестает удивлять.

Сегодня Железному Арни исполнилось 70 лет. Бодибилдер, актер и политик может похвастать крайне неординарной биографией. Собственно, он и похвастал, написав книгу «Вспомнить все». Зрители давно знают Арнольда Шварценеггера но, даже несмотря на давнее знакомство, он не перестает удивлять.





Политическая карьера Арни началась задолго до губернаторства в Калифорнии





Во времена, когда Арнольд Шварценеггер был Мистером Олимпия, а империя Пабло Эскобара была в расцвете, Рональд Рейган начал кампанию против наркотиков. Администрация президента решила снять серию музыкальных антинаркотических роликов со спортсменами в главных ролях: одним из таких спортсменов был Арнольд Шварценеггер. В 1986 году Арни женился на Марии Шрайвер, американской журналистке и племяннице Джона Ф. Кеннеди. Как говорит сам Шварценеггер, он тогда вошел в семью, которая занималась политикой. По сути, с этого и началась политическая карьера. В 1990 году мистер Олимпия получил первое официальное назначение: он стал председателем совета по физическому здоровью при президенте Джордже Буше. Тогда глава государства в шутку прозвал Шварценеггера Конаном-республиканцем.





Арнольд Шварценеггер и 41-й Президент США Джордж Буш / tumblr.





8 лет не получал зарплату





Будучи губернатором Калифорнии, Арнольд Шварценеггер отказался от ежемесячной зарплаты. Он должен был получать по 188 тысяч долларов, но не стал. «На самом деле я решил стать губернатором Калифорнии, потому что в штате был кризис. Калифорния и Америка дали мне все, множество возможностей, все, чего я добился в жизни. Поэтому я служу народу Калифорнии бесплатно, для меня большая честь – просто выполнять свою работу», – сказал в одном из интервью Шварценеггер. На самом деле, Арнольд Шварценеггер потерял гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Ведь на время губернаторства он отказался не только от 188 тысяч ежемесячно, но и от актерской карьеры с ее многомиллионными гонорарами.





Отсидел в тюрьме





Нет, Арнольд Шварценеггер никого не убивал, не грабил и, будучи губернатором, во взятничестве и хищениях уличен не был. В тюрьме он побывал в возрасте 18 лет. Провел он там неделю, и тюрьма была необычной – военной. Тогда Арни служил в австрийских войсках. В его родной стране обязательный срок службы для молодых людей, достигших совершеннолетия. Нужно отдать австрийской армии как минимум год. Шварценеггер военной обязанности повиновался, но вопреки приказу покинул расположение части, чтобы принять участие в юниорском чемпионате культуристов Мистер Олимпия. За это его и наказали.





Арнольд Шварценеггер во время службы в армии / Arnold's Blueprint - ESPN Films.





Родители боялись, что Арни – гей





«У всех друзей Арнольда стены в комнате завешаны постерами с девушками, а у него – мужчинами в масле», – так говорила мама Шварценеггера. Мама даже звонила доктору, чтобы тот поставил диагноз ее сыну. Она не понимала, что мальчик с 14 лет увлекся культуризмом, усиленно качался, а эти постеры намасленных мужчин помогут ему построить очень крутую карьеру.





Отец Арнольда был нацистом





Густав Шварценеггер добровольно присоединился к нацистской партии в 1938 году. Он работал в австрийской полиции и позже стал частью правящей в стране партии. На Второй мировой Густав сражался за Германию, пока в 1944 году его не разжаловали. Он заболел малярией и был отправлен в тыл. Венский историк Урсула Шварц говорит, что тогда это был типичный путь для любого австрийца или немца. А если человек работал в силовых структурах, не пойти в нацистскую партию он просто не мог. Кстати, совпадение или нет, но у Арнольда Шварценеггера есть пес, и зовут его Густав.





Участвовал в американском аналоге «Давай поженимся»





За 12 лет до женитьбы на племяннице Кеннеди Мистер Олимпия стал гостем популярного в те времена “The Dating Game”. Передачу транслировали по ABC, у нее были высокие рейтинги и десятки звездных гостей. Арни пришел на The Dating Show в 1973. Громадный австриец со странноватым акцентом допрашивал трех девушек, задавая им разные вопросы. Короче говоря, Арни затянуло в «Давай поженимся» по-американски.









Снимался в японской рекламе





Арнольд Шварценеггер снялся в десятках рекламных роликов, побывал лицом множества компаний, сиял улыбкой с сотни постеров и щитов. Но любая реклама меркнет перед японской. В стране восходящего солнца Шварценеггер стал лицом кофе в банках, лапши быстрого приготовления и энергетиков.









Чуть не снялся в сериале про Халка





Netflix появился относительно недавно, а экранизации Marvel далеко не всегда были стандартом качества. В конце семидесятых на американском телевидении шел сериал про Халка. Зеленое чудище крушило все подряд, увечило людей и отличалось комичностью. Тем не менее шоу продержалось аж 5 сезонов. Роль Халка хотел сыграть Арнольд Шварценеггер, но, к счастью, ему отказали из-за "низкого" роста (188 сантиметра). В итоге работа досталась бодибилдеру Лу Ферриньо. Его рост – 196 сантиметров.









Снял одну из серий «Баек из склепа»





Богатый, но уже в преклонном возрасте мужчина соглашается на революционное лечение, которое должно его омолодить. На такие меры его подвигла девушка, умело обольстившая старика в надежде получить в наследство состояние. Таков сюжет эпизода сериала «Байки из склепа». Этот эпизод поставил Арнольд Шварценеггер. Таким был его режиссерский дебют. В 1992-м году он пробовал себя в качестве постановщика еще один раз, но телефильм «Рождество в Коннектикуте» приняли не так тепло.





Образы, которых не было





В первом «Терминаторе» Арнольд Шварценеггер хотел сыграть Кайла Риза и отказывался быть злодеем. Но Джеймс Кэмерон его убедил на эту роль. После роли киборга-убийцы в девяностые Шварценеггеру предлагали все подряд. В 1996 году он мог сыграть Роберта Невилла в экранизации романа «Я – легенда», чуть позже – Доктора Манхэттена в «Хранителях» Терри Гиллиама, Доктора Осьминога в не сбывшемся «Человеке-пауке» Джеймса Кэмерона. Также Арни предлагали главные роли в «Святом» Филлипа Нойса, «Скале» Майкла Бэя и «Без лица» Джона Ву. Шварценеггер всем им отказал – как Арни потом признался, об этих решениях он пожалел.



