В Кыргызстане количество кандидатов в президенты перевалило за 50
30 июля 2017, 13:54
Количество самовыдвиженцев на данный момент составляет 42 кандидата.
51 кандидат в президенты Кыргызстана зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Об этом сообщает Zanoza.kg со ссылкой на пресс-службу ЦИК страны.
Количество кандидатов возросло после того, как еще трое граждан Кыргызстана подали заявление в ЦИК. Заявления подали президент общественного фонда "Полот бек" Полотбек Пирмаматович Кенжекулов, генеральный директор ОсОО "Ридуан" Акылбек Зулпукарович Мансуров, общественный деятель Талгатбек Ашыркулович Кожогулов.
В итоге в ЦИК поступило 51 заявление от кандидатов в президенты - 9 выдвиженцев от политических партий и 42 самовыдвиженцев.
От политических партий свою кандидатуру выдвинули:
- Лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев;
- Лидер партии "Онугуу-Прогресс" и депутат ЖК Бакыт Торобаев;
- Экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, являющийся также лидером Партии прав человека;
- Председатель политической партии "Бутун Кыргызстан", экс-спикер ЖК КР Адахан Мадумаров;
- Действующий премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков;
- Экс-спикер Ахматбек Келдибеков, которого выдвинула партия "Ата-Журт";
- Бывший депутат Жогорку Кенеша и лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев;
- Председатель Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша II, III, VI созывов Исхак Масалиев;
- Лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков.
Фото: Sputnik / Валерий Мельников.
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