Департамент по делам обороны Алматинской области вносит весомый вклад в укрепление армии

Основной его деятельностью являются мобилизационные мероприятия и комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.

Ежегодно Министерством обороны особо отмечается лидерство Департамента по делам обороны Алматинской области в обеспечении плана призыва на сто процентов. И в этот раз по итогам весеннего призыва Департамент признан одним из лучших, сообщает Zakon.kz





У истоков создания

История создания Военного комиссариата Алматинской области берет свое начало с создания самой области. Военный комиссариат был создан 10 марта 1932 года, и именно в этот же день была создана Алматинская область.





В состав областного военного учреждения входило 24 районных комиссариата. С тех пор он был реорганизован семь раз и только 16 апреля 2004 года Военный комиссариат был переименован в Департамент по делам обороны Алматинской области. До сегодняшнего дня 12 человек руководило, из них шесть генералов, в числе которых немало личностей, внесших огромный вклад в становление и развитие Департамента.





Структура Департамента

Департамент по делам обороны Алматинской области является одним из крупных военных учреждений по республике и подчиняется Министерству обороны РК. В структуру Департамента входят командование, основные подразделения: состоит из двух управлений: первое – мобилизационное управление, второе - управление набора военнослужащих по контракту и призыва и другие отделы.





Кроме того, в подчинении имеются 17 районных и городских управлений и отделов по делам обороны, которые также вносят свой вклад в развитие казахстанской армии в целом.





Когда речь идет о местных органах военного управления, первое что приходит в голову, это призыв срочников в армию. Но они занимаются не только призывом. Через военкоматы проходит множество незримых нитей, связывающих армию с народом. Ведутся учётно-призывные работы, а также работы по патриотическому воспитанию населения совместно с исполнительными органами, общественными объединениями области, с ветеранами войн и военных конфликтов.





Но основной деятельностью государственного учреждения является осуществление мобилизационных мероприятий и комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.





Департаментом по делам обороны Алматинской области проделано немало работ, достигнуты намеченные цели, по сей день усердно продолжается работа по усовершенствованию деятельности данной структуры. Работа ведется совместно с акиматом, силовыми структурами области и воинскими частями гарнизона. Ежегодно личный состав Департамента, Объединенного управления и Отделов по делам обороны принимают участие в учебных сборах в составе акимата области, ДКНБ, ДВД.





По окончании учебного года ежегодно личный состав ДДО и У(О)ДО городов и районов Алматинской области проходят итоговую проверку, где подтверждают свои знания по государственно-правовой, мобилизационной, огневой, физической подготовке, нормативно-правовым актам и общевоинским уставам регламентирующим их деятельность, а также знания стратегических документов страны. Определяются лучшие специалисты и поощряются грамотами и ценными призами от руководства ДДО.





Качеству призыва – особое внимание

Ежегодно Министерством обороны особо отмечается лидерство Департамента по делам обороны Алматинской области в обеспечении плана призыва на 100 процентов. И в этот раз по итогам весеннего призыва 2017 года Департамент по делам обороны признан одним из лучших.





Качественный отбор призывников и выполнение наряда в срок играет важную роль при комплектовании казахстанской армии. Призывная комиссия ДДО Алматинской области персонально рассматривает каждого призывника, осуществляется профессиональный психологический отбор, благодаря которому имеется возможность отправить призывника именно в те войска, для которых он будет наиболее пригоден по своим психологическим качествам.





Каждый призывник проходит медицинское освидетельствование. Это достаточно сложная работа, медикам предстоит выяснять, насколько здоровье будущего призывника соответствует тем задачам, которые предстоит выполнять молодому человеку, находящемуся на срочной службе.





Также ответственно и качественно ведется работа по приписке граждан к призывным участкам. По весеннему итогу этого года раньше срока (на целый месяц!), указанного вышестоящим штабом, закончена приписка к призывным участкам ОУ(О)ДО городов и районов области.





Еще одна, не менее сложная задача, возложена на работников местных органов военного управления. Им доверена обязанность осуществлять первоначальный отбор, направляя кандидатов на обучение в военные институты. Сложность этой задачи заключается в выявлении соответствия будущего офицера всем параметрам, предъявляемым к этой профессии. Следует определить, имеет ли молодой человек хорошее здоровье, отличную физическую подготовку, устойчивую психику, высокие моральные качества. Ежегодно Департаментом наряд выполняется в полном объеме.





Также хорошо известно обучение граждан в военно-технических школах, которое в народе известно как «армия за 40 дней». Граждане, не проходившие службу и не обучавшиеся в военной кафедре, подают документы и дальше согласно определенным требованиям проводится отбор.





Контрактная служба – основа армии

Столь же важной задачей ДДО Алматинской области является отбор кандидатов на контрактную службу. Из числа контрактников формируется основа, высокопрофессиональный костяк современных Вооруженных Сил РК. Чтобы они полностью соответствовали высоким критериям отбора, Департаментом ведется колоссальная работа в этом направлений.





Задачей является определение соответствия гражданина общим требованиям, предъявляемым кандидатам на контрактную службу. Следует установить соответствие по возрасту, образованию, здоровью, уровню физподготовки. Кандидатом становится гражданин, который в обязательном порядке проходил срочную военную службу, имеющий гражданскую специальность, близкую к военной, с высоким результатом прошедший психологический отбор.





Привить чувство патриотизма…

Всего в области в 2016-2017 учебном году начальная военная подготовка лиц допризывного и призывного возраста проводится в 658 организациях образования, НВП охвачено около 45 000 учащихся. Все учебные заведения, где проводится НВП, закреплены за войсковыми частями находящихся на территории районов и городов.





В Алматинской области функционируют 37 Военно-патриотических клубов. Клубной работой охвачено более 2500 детей. С 13 по 17 июня этого года Министерством обороны организован международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», где приняли участие порядка 600 детей со всех регионов Казахстана, учащиеся президентского кадетского корпуса России, наблюдатели из Узбекистана. Команда Алматинской области «Жетісу тарландары», у которого имеется свой Гимн и своя эмблема, заняла первое место среди военно-патриотических клубов республики. Воспитанники регулярно тренируются, повышают свои физические данные и не только, в ряды «Жетісу тарландары» отбираются только отличники учебы.





Никто не забыт…

Налажено эффективное взаимодействие с негосударственными, в том числе ветеранскими организациями. Большая работа ведется в направлении с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской войны и Вооруженных Сил. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 7 мая в городах и районах Алматинской области проводятся традиционно. Торжественные встречи с ветеранами, посещение их домов, оказание помощи и всех почестей, концерты для них, вручение грамот, памятных подарков – все это организовывается и делается самими сотрудниками местных органов военного управления.





Традиционные акции

В целях повышения и укрепления имиджа Вооруженных Сил РК, статуса военнослужащих и престижа военной профессии, ежегодно в апреле проводится военно-патриотическая акция «Память» по уходу за памятниками, обелисками и местами захоронения воинов-казахстанцев. Инициатором акции является Департамент по делам обороны Алматинской области. В акции участвуют военнослужащие Талдыкорганского гарнизона. Приглашаются ветераны Вооруженных Сил, локальных войн и военных конфликтов, труда, а также представители городского акимата.





Проведение данной акции – выражение особого почета и глубокого уважения к ветеранам Вооруженных Сил, Афганской войны, а также труженикам тыла. Именно так – конкретными делами – благодарные потомки чтят память погибших воинов.





Кроме того, ежегодно проводится традиционная акция «День призывника», то есть в этот день юноши, призванные из Алматинской области, торжественно отправляются в воинские части. Целью данной акции являются повышение и укрепление имиджа Вооруженных Сил РК, военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование позитивного настроя и повышение престижа службы в рядах казахстанской армии.





Также каждый год в агусте организовывается благотворительная акция «Дорога в школу». Личный состав Департамента своими силами собирает ребенка из малоимущей семьи в школу, то есть полностью обеспечивает всеми необходимыми вещами, которые нужны для школы.





Следует отметить, что личный состав Департамента, Объединенного управления и Отделов по делам обороны справляются с поставленными перед ними задачами на высоком уровне. Самоотверженной работой они укрепляют профессионализм и мощь казахстанской армии.



