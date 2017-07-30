Казахстанец стал вторым в соревнованиях по триатлону среди профессионалов
30 июля 2017, 15:48
Лидером стал россиянин Иван Тутукин.
На открытом чемпионате Казахстана по триатлону определился победитель соревнований среди профессионалов, передает Казинформ.
Им стал россиянин Иван Тутукин. Казахстанец Максим Крят пришел к финишу вторым, а замкнул тройку лидеров Виктор Земцев из Украины.
Напомним, в общей сложности в соревнованиях участвуют 155 человек. Турнир проводится на следующих дистанциях: плавание - 1,8 км, велогонка - 90 км, бег - 21,5 км. В командном зачете участвуют 19 команд, в каждой из них - по 3 человека.
Фото: Бауыржан Жуасбаев.
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