Казахстанец стал вторым в соревнованиях по триатлону среди профессионалов

30 июля 2017, 15:48

Лидером стал россиянин Иван Тутукин.

На открытом чемпионате Казахстана по триатлону определился победитель соревнований среди профессионалов, передает Казинформ.

Им стал россиянин Иван Тутукин. Казахстанец Максим Крят пришел к финишу вторым, а замкнул тройку лидеров Виктор Земцев из Украины.

Напомним, в общей сложности в соревнованиях участвуют 155 человек. Турнир проводится на следующих дистанциях: плавание - 1,8 км, велогонка - 90 км, бег - 21,5 км. В командном зачете участвуют 19 команд, в каждой из них - по 3 человека.


Фото: Бауыржан Жуасбаев.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код