Казахстанец стал вторым в соревнованиях по триатлону среди профессионалов

На открытом чемпионате Казахстана по триатлону определился победитель соревнований среди профессионалов, передает передает Казинформ





Им стал россиянин Иван Тутукин. Казахстанец Максим Крят пришел к финишу вторым, а замкнул тройку лидеров Виктор Земцев из Украины.





Напомним, в общей сложности в соревнованиях участвуют 155 человек. Турнир проводится на следующих дистанциях: плавание - 1,8 км, велогонка - 90 км, бег - 21,5 км. В командном зачете участвуют 19 команд, в каждой из них - по 3 человека.







