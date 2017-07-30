В Актобе приостановят работу заводов, вредящих окружающей среде

У многих предприятий либо нет локальных очистных сооружений, либо они есть, но их не используют, либо нет подключений к центральной канализации.

Представители акимата и департамента экологии предупредили предприятия города о радикальных мерах, если они не прекратят загрязнять воздух, передает «Диапазон».

На собрании стало известно, что у многих предприятий либо нет локальных очистных сооружений, либо они есть, но их не используют, либо нет подключений к центральной канализации. Спиртзаводы получили предупреждение устранить недостатки до 10 августа. Если до указанной даты не выполнят требование, то их будут наказывать.

По словам главного эколога области Жаксыгали Иманкулова, в 2016 году департамент экологии внепланово проверил 67 предприятий. И выявили, что только 5 % предприятий имеет локальные очистные сооружения. А те, кто имеет, используют их ненадлежащим образом.

«Старая часть города ощутила запах фекалий. Я вырос в этом городе и такого взрыва запаха никогда не было. Ассенизаторские машины работают по своему усмотрению, надо их привести к порядку вместе с местной полицией», - возмутился Иманкулов.

Также глава департамента экологии отметил, что даже те предприятия, которые установили фильтры, все равно допускают превышение в выбросах загрязняющих веществ. Некоторые предприятия сбрасывают, обойдя счетчики.