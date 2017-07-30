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Жителям Сьерра-Леоне запретили бегать по улицам

30 июля 2017, 18:01

Отныне в Сьерра-Леоне придется получать специальное разрешение на бег по улицам.

Власти Сьерра-Леоне запретили бегать трусцой по улицам городов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Africanews.

Соответствующее уведомление было выпущено в четверг, 27 июля. Его подписал глава полиции африканского государства Фрэнсис Алье Муну (Francis Alieu Munu).

Подобные ограничения объяснили неудобствами, которые создают бегуны. Как заявили в полиции, они оскорбляют прохожих и похищают у них вещи, мешают дорожному движению, стучат по автомобилям и громко включают музыку на своих устройствах.

Отныне в Сьерра-Леоне придется получать специальное разрешение на бег по улицам. Местные силовики не уточняют, что грозит нарушителям запрета. По их словам, с такими людьми будут поступать в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем любой желающий по-прежнему сможет заниматься бегом на пляжах или в специальных спортивных зонах.

Фото: Katrina Manson / Reuters


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