Винокуров и Рахимбаев заняли вторые места среди триатлонистов-любителей

По итогам в столичном триатлон-парке прошла торжественная церемония награждения победителей среди любителей в различных возрастных категориях.

В Астане завершился открытый чемпионат Казахстана по триатлону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его итогам в столичном триатлон-парке прошла торжественная церемония награждения победителей среди любителей в различных возрастных категориях.





Известный велогонщик Александр Винокуров занял второе место в возрастной категории от 40 до 44 лет, уступив более 3 минут победителю Сергею Яковлеву. Третье место в этой группе занял Мурат Касимов.





Аналогичный результат (второе место) в возрастной категории от 45 до 47 лет показал председатель совета директоров компании «Bi-Group» Айдын Рахимбаев, он отстал от лидера Андрея Ханадеева более чем на полчаса. Замкнул тройку лидеров Даурен Ержигитов.





Остальные тройки победителей выглядят следующим образом: Аслан Абдрахимов, Чынгыз Алканов и Нариман Турлыбеков (30-34 года), Максим Лещина, Куаныш Аубакиров и Мади Сулейменов (25-29 лет), Григорий Савва, Михаил Кувшинников, Никита Красильников (35-39 лет), Александр Трибунский, Азат Мамбеталиев, Ердаулет Умбетов (18-24 года), Бахытжан Бектенов, Динара Садвокасова, Гульнур Тленова, Яна Кагалей (25-29 лет). Глава БРК Болат Жамишев стал победителем в возрастной группе 60+.

Абсолютным чемпионом у мужчин стал Михаил Лещина, среди женщин - Нагима Керембаева.





Призы победителям вручали глава Федерации триатлона РК Карим Масимов, аким Астаны Асет Исекешев и министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, в общей сложности в соревнованиях принимало участие 155 человек. Турнир проводится на следующих дистанциях: плавание - 1,8 км, велогонка - 90 км, бег - 21,5 км. В командном зачете участвуют 19 команд, в каждой из них - по 3 человека.

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