Делегация из Акмолинской области посетила выставку «ЭКСПО-2017»

Делегация Акмолинской области посетила специализированную международную выставку "ЭКСПО-2017" в Астане. В её составе заместители акима области, акимы ряда районов, заместители акимов районов, курирующие вопросы энергетики, государственные служащие, всего около 100 человек.

В первую очередь акмолинцы ознакомились с центральным элементом выставочного комплекса – «Нур Әлем», а также посетили павильоны России, Германии, Франции и других стран, где интересовались разработками в области использования возобновляемых источников энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве, транспортной сфере, в вопросах организации системы утилизации отходов и т.д.

"Посещение выставки было продуктивным, каждый из нас впечатлен всем увиденным. Весьма интересны инновационные решения по сохранению экологического благополучия на планете, борьбе с изменениями климата, а также кейсы практического использования инструментов «зеленой» экономики. Представленные здесь разнообразные разработки и технологии в области возобновляемых источников энергии, переработки отходов и охраны окружающей среды мы будем внимательно изучать с целью дальнейшего применения в нашем регионе», – сказал аким г.Степногорска А.Кумпекеев.

«По инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева Астана стала местом проведения международной выставки «ЭКСПО-2017». И я горд тем, что Казахстан реализовал столь масштабный проект. Под лозунгом «Энергия будущего» на выставке освещается одна из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные источники энергии. Акмолинцы, как жители пристоличного региона, проявляют большой интерес к данной выставке и на сегодняшний день здесь побывали уже более 40 тысяч человек из нашего региона», – отметил руководитель аппарата акима области Канат Шукунев.

Напомним, международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» в г. Астана начала свою работу 10 июня и завершится 10 сентября 2017 г. На сегодняшний день выставку посетило более полтора миллиона человек.