Mercedes врезался в свадебный лимузин в Астане
Выехавший на полосу встречного движения Mercedes въехал в переднюю часть лимузина
В Астане произошло ДТП с участием свадебного кортежа, что затруднило движение по улице примерно на час.
По словам очевидцев, лимузин свадебного кортежа двигался по улице Кошкарбаева, когда со полосы встречного движения выехал автомобиль Mercedes-Benz.
Mercedes снес кустовое ограждение и въехал в переднюю часть лимузина. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет. Девушке, получившей легкий ушиб, оказана первая помощь.
Фото © Sputnik, источник – Sputnik Казахстан
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