Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Турции попал в ДТП автобус с туристами, пострадали 26 человек

30 июля 2017, 20:03

Пострадавшие доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

Автобус, перевозивший местных туристов из города Адана на юге Турции, попал в аварию в провинции Кайсери, 26 человек пострадали, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.

Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.

Пострадавшие доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

Фото © РИА Новости / Виктория Виатрис


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...