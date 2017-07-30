В Турции попал в ДТП автобус с туристами, пострадали 26 человек
Пострадавшие доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.
Автобус, перевозивший местных туристов из города Адана на юге Турции, попал в аварию в провинции Кайсери, 26 человек пострадали, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.
Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.
Пострадавшие доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.
Фото © РИА Новости / Виктория Виатрис
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