В Турции попал в ДТП автобус с туристами, пострадали 26 человек

Пострадавшие доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

Автобус, перевозивший местных туристов из города Адана на юге Турции, попал в аварию в провинции Кайсери, 26 человек пострадали, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.

Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Туристы из Аданы направлялись к водопаду Капузбаши.

Пострадавшие доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

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