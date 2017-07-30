При обстреле ИГ в Сирии погиб журналист

Стрингер RT Халед аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле ИГ* в сирийской провинции Хомс, передает РИА Новости.

"Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халеда, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации", — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Халед аль-Хатыб был убит во время информационного освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в селении Аль-Багилия.

Аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска.

Кроме того, при обстреле получил ранения сотрудничающий с RT Arabic оператор Муутаз Якуб. Его с легкими ранениями доставили в больницу, сообщает телеканал.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в Казахстане.

Фото : аккаунт Khaled G. Alkhateb в сети Facebook