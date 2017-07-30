Стал известен еще один участник андеркарда боя Головкин — Альварес

Имя его соперника пока неизвестно.

Непобежденный мексиканский легковес Джозеф Агирре (17-0, 9 КО) выступит в рамках вечера бокса Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) — Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Имя его соперника пока неизвестно.

Также Агирре поделился прогнозом на бой хедлайнеров вечера.

— «Канело» — GGG — это отличный бой. Мне нравится «Канело», я всегда поддерживаю мексиканских бойцов, но и Головкин — великолепный боксер. Думаю, победит GGG, — сказал Джозеф.

Ранее были объявлены две пары боксеров, которые также будут драться в андеркарде поединка Головкин — «Канело»:

Диего де ла Хойя (19-0, 9 КО) — Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) (второй легчайший вес)

Антонио Ороско (26-0, 17 КО) — Роберто Ортис (35-1, 26 КО) (первый полусредний вес).

Вечер бокса Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. На главный бой букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.