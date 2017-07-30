Премьер-министр Казахстана вручил медали Винокурову и Рахимбаеву

Чемпионат стал первым масштабным мероприятием по триатлону в Казахстане.

30 июля премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев вручил медали участникам Открытого чемпионата Казахстана по триатлону, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Правительства.

Чемпионат стал первым масштабным мероприятием по триатлону в Казахстане. Около 200 профессионалов и любителей спорта приняли участие в трехэтапной гонке на «полужелезной» дистанции: 1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег.

Бакытжан Сагинтаев вручил медали Олимпийскому чемпиону, генеральному менеджеру велокоманды «Астана» Александру Винокурову, вице-президенту Казахстанской Федерации триатлона Айдыну Рахимбаеву, а также первой участнице-женщине, прошедшей дистанцию, Нагиме Керимбаевой.

Соревнования стали частью Комплексной программы культурно-зрелищных и спортивных мероприятий международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Напомним, ранее председатель КНБ РК и президент Федерации триатлона Карим Масимов объявил о проведении соревнований под эгидой Ironman в Астане в следующем году. Соглашение о проведении стартов серии Ironman в Астане было заключено с World Triathlon Corporation.