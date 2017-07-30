Играющие в кокпар на дороге всадники повредили машину в пригороде Алматы

Пользовательница FacebookАнастасия Кулакова рассказала в соцсети о том, что в пригородном поселке Алматы на проезжей части всадники, играя в кокпар, повредили капот, бампер и лобовое стекло ее машины, передает МИА «Казинформ».

«Ехала я в сторону города 29 июля около 19.45 по дороге в поселке Каргалы по ул. Бирлик. По проезжей части навстречу мне двигались джигиты (человек 15-20) верхом на лошадях. Вынуждена была прекратить движение до полной остановки. Так как всадники играли в кокпар, и в этот момент перетягивали барана, лошади стали толкать друг друга. В результате одна из лошадей просто заскочила на мой автомобиль. Повредив при этом капот, бампер и лобовое стекло», - поделилась Анастасия Кулакова.

Стоит отметить, что девушка находится в положении, и, к счастью, ее здоровью не причинен вред.

«Я маленькая и хрупкая девушка, сильно испугалась, зная какой мощью и силой обладают эти животные. Хорошо, что все обошлось без жертв, а последствия могли быть самые плачевные. Наездники, конечно, сразу скрылись, продолжая движение по встречной полосе дороги. Ничего не оставалось мне делать возле своей разбитой машины, кроме как вызвать дорожную полицию. Выслушав меня по телефону, перенаправили меня на участкового поселка Райымбек, который попросил подъехать к ним в опорный пункт для написания заявления. В результате, пока все бумаги были написаны и подписаны, прошло несколько часов, и уже стемнело. Конечно, никого уже мы не нашли», - пояснила Анастасия Кулакова.

«Как объяснили мне полицейские, в каждом поселке могут устраивать такие игры. И если эту игру устроил «простой народ», то результата в поиске организатора данного мероприятия, не будет. Если это устроил «состоятельный агашка», то возможно о моей разбитой машине до него дойдет слух, но не более. А теперь вопрос: что теперь делать мне? Кто возместит причиненный ущерб? Ведь для меня, мамы в декрете, это является существенным уроном. А самое главное, кто объяснит горячим джигитам, что подобные игры на проезжей части дороги общего пользования нельзя устраивать!? Ведь если бы лошадь копытом попала мне, например, по голове, разбираться было бы поздно... Надеюсь, что компетентные органы помогут мне решить эту проблему!», - написала она в соцсетях.

При этом Анастасия Кулакова отметила, что родилась и всю жизнь прожила в Казахстане.

«Это - моя Родина, которую я люблю, уважаю и чту традиции и обряды. У кочевников в Средней Азии еще со времен Чингисхана очень популярна игра «кокпар». Мне как-то доводилось наблюдать за этой игрой. И вправду это конная игра очень зрелищна и увлекательна. От наездников требуется немалая сила, ловкость и смелость. Это демонстрация умения владеть своим конем. Как правило, игру кокпар организовывают на больших тоях. Гости делают ставки на победителя. Порой, эта азартная игра опасна для игроков, но их это не останавливает. Я - «ЗА» подобные игры, когда они проводятся в поле, где есть место подобным забавам. Но когда данное действие проводится в час пик на проезжей части дороги, считаю это совсем недопустимым. И думаю, что должны быть приняты меры», - пояснила девушка.