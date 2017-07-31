В Алматы сбили пьяного пешехода
Пьяные парни перебегали дорогу в неположенном месте.
Ночью 30 июля в Алматы сбили пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел на пересечении проспектов Аль-Фараби и Розыбакиева. Трое молодых людей в нетрезвом состоянии решили перебежать дорогу в неположенном месте. Одному из них не повезло: он попал под колеса автомобиля Nissan Altima.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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