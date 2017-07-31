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Парень с девушкой утонули в Актау

31 июля 2017, 06:11

Парню, по словам врачей, было 20 лет, девушке 17.

ЧП произошло 30 июля в Актау на «Солдатском» пляже около 22:00, передает Лада.kz.

На берег из воды, по словам очевидцев, два тела вытащили отдыхающие.

На место происшествия приехала бригада Скорой помощи.

Парню, по словам врачей, было 20 лет, девушке 17.

Молодые люди приехали на море из поселка Кызылтобе.



Фото: Лада.kz

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