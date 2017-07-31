Непобежденный нокаутер сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
31 июля 2017, 06:36
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс прокомментировал в интервью Seconds Out предстоящий бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я ставлю на «Канело». Он выбрасывает больше ударов, бьет с разных углов. GGG же более односторонний боец. «Канело» — его первый серьезный соперник, он победит, — сказал Спенс.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.
Фото: Sports.kz
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