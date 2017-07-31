Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в России на 755 человек

С 1 августа сотрудникам американского посольства в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву сообщил, что персонал дипмиссий США сократится на 755 человек, передает Лента.ру





«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно», — сказал он.





Путин добавил, что можно подумать и о каких-то других ограничительных мерах.





«Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой», — отметил президент.





28 июля российский МИД предложил до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ. Кроме того, с 1 августа сотрудникам американского посольства в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.





«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении российского ведомства.





27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.





Законопроектом предусматривается несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2»



