В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей
31 июля 2017, 07:51
Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии.
По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния), сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье в районе 15.47 по местному времени в пригороде Мид-Уилшир.
Автомобиль врезался в толпу из девяти человек, однако одному из них удалось избежать серьезных травм. Восемь человек доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии, сообщила полиция.
Представитель полиции Лос-Анджелеса Росарио Эррера сообщил, что водитель автомобиля остался на месте после ДТП, а сам инцидент является несчастным случаем, отмечает телеканал Fox News.
Фото: AP Photo
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