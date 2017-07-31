Производитель секс-игрушек назвал столицы оргазма, где умеют и часто, и сильно
31 июля 2017, 08:41
2,5% жителей Германии сообщили, что вообще никогда не испытывали оргазма.
Компания Lelo, производящая игрушки для спальни, провела глобальный опрос, чтобы узнать, жители какой страны испытывают оргазм чаще и интенсивнее. Результаты опроса, которые оказались весьма неожиданными, опубликовал таблоид The Sun, сообщает Life.ru.
Неожиданным лидером этой гонки стала Норвегия. 35% суровых северных викингов сообщили, что испытывают оргазм ежедневно, тогда как в Великобритании этим смогли похвастаться лишь 11% населения. А 2,5% жителей Германии сообщили, что вообще никогда не испытывали оргазма.
Самыми сильными признаны оргазмы жителей Чили, Испании и Италии — более 10% живущих там людей оценили их как очень интенсивные. Кроме того, выяснилось, что нет никакой зависимости силы оргазма от шума, который производят любовники, ведь самыми громкими оказались британцы — там шумят 65% опрошенных, а в стране-победительнице Норвегии лишь 39,9%.
Фото: Vinegret.cz
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