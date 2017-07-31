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В детском саду Актобе покусали полуторагодовалого ребенка

31 июля 2017, 09:02

Где на момент инцидента были воспитатели неизвестно.

В Актобе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Дильназ родители забрали домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зубов, кровоподтеки и ссадины. Мама обратилась в полицию, передает 31 канал.

«Медсестры даже у них нет, говорят ушла. Заведующая при мне звонила к охране и приказала никого не пускать к ним. С нами не разговаривает. Дверь кабинета закрыла, даже не извинилась», – говорит мама девочки.

Где на момент инцидента были воспитатели неизвестно. Говорить с журналистами персонал наотрез отказался.

В этот детский сад Дильназ Алибек отдали, поверив обещаниям о создании комфортных условий для ребенка. Ежемесячно семья платит 40 тысяч тенге, что в Актобе весьма высокая цена. Группы небольшие – по шесть малышей в каждой. Уж за ними-то двое воспитателей должны были уследить, говорят родители.

«Ребенок вечно голодный приходит домой, их тут не кормят. За что мы платили деньги непонятно. Это же ужас какой-то, воспитатели не за что не отвечают. А если бы дети поубивали бы друг друга? Что тогда? Ребенок громко плакал, никто не пришел на помощь», – сетует дедушка Дильназ Алибек.

Как выяснилось за безопасность детей в частных детских садах по сути дела никто не в ответе.

В городском отделе образования, лишь разводят руками. По словам чиновников, они не уполномочены контролировать происходящее за стенами негосударственных детских учреждений.

Фото: скриншот

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