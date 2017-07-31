В детском саду Актобе покусали полуторагодовалого ребенка

Где на момент инцидента были воспитатели неизвестно. Говорить с журналистами персонал наотрез отказался.

В этот детский сад Дильназ Алибек отдали, поверив обещаниям о создании комфортных условий для ребенка. Ежемесячно семья платит 40 тысяч тенге, что в Актобе весьма высокая цена. Группы небольшие – по шесть малышей в каждой. Уж за ними-то двое воспитателей должны были уследить, говорят родители.

«Ребенок вечно голодный приходит домой, их тут не кормят. За что мы платили деньги непонятно. Это же ужас какой-то, воспитатели не за что не отвечают. А если бы дети поубивали бы друг друга? Что тогда? Ребенок громко плакал, никто не пришел на помощь», – сетует дедушка Дильназ Алибек.





Как выяснилось за безопасность детей в частных детских садах по сути дела никто не в ответе.





В городском отделе образования, лишь разводят руками. По словам чиновников, они не уполномочены контролировать происходящее за стенами негосударственных детских учреждений.