Экс-олигарха Тохтара Тулешова за старые долги разыскал крупный кредитор

Марат Шавалиев подал в суд, узнав о задержании экс-пивного короля. По его иску суд обязал "Шымкентпиво" выплатить задолженность бывшего хозяина пивзавода в размере более 70 миллионов тенге , пишет , пишет газета "Время"





В ходе разбирательства в Енбекшинском районном суде Шымкента установлено, что экс-миллиардер 10 лет назад заключил договор о беспроцентном займе с господином Шавалиевым на сумму 100 миллионов тенге.





Согласно договору гарантом заемщика выступило ТОО "Шымкентпиво". Вся сумма была перечислена на имя Тулешова. Однако олигарх тогда вернул заемщику только 30 миллионов. Ответчики со стороны "Шымкентпива" выразили свое полное несогласие с иском, посчитав его необоснованным.





Тем не менее суд полностью удовлетворил иск Марата Шавалиева и вынес решение взыскать с Тулешова Тохтара Джусиповича и ТОО "Шымкентпиво" в солидарном порядке в его пользу в общей сложности 71 301 817 тенге.





Но точную сумму выплаты долга каждого суд не указал.





Напомним , в ноябре 2016 году Тулешов был осужден за попытку государственного переворота и другие тяжкие преступления. Тулешову дали 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В ходе разбирательства шымкентский предприниматель полностью признал свою вину. Суд проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходило 25 подсудимых.



