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Северокорейская газета рассказала, зачем КНДР устраивает демонстрацию сил

31 июля 2017, 09:29

Демонстрацией ядерной и ракетной мощи Пхеньян добивается изменения политики США в отношении КНДР.

Северная Корея продолжит демонстрацию ядерной и ракетной мощи до тех пор, пока США не прекратят враждебную политику в отношении этой страны, утверждает центральная северокорейская газета "Нодон синмун", передает РИА Новости.

"Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации", — говорится в одной из статей газеты, посвященных последнему ракетному испытанию в КНДР.

Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, демонстрацией ядерной и ракетной мощи Пхеньян добивается изменения политики США в отношении КНДР.

Фото © AP Photo / Korea News Service

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