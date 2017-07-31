Северокорейская газета рассказала, зачем КНДР устраивает демонстрацию сил

"Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации", — говорится в одной из статей газеты, посвященных последнему ракетному испытанию в КНДР.





Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, демонстрацией ядерной и ракетной мощи Пхеньян добивается изменения политики США в отношении КНДР.



