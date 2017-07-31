Северокорейская газета рассказала, зачем КНДР устраивает демонстрацию сил
31 июля 2017, 09:29
Демонстрацией ядерной и ракетной мощи Пхеньян добивается изменения политики США в отношении КНДР.
Северная Корея продолжит демонстрацию ядерной и ракетной мощи до тех пор, пока США не прекратят враждебную политику в отношении этой страны, утверждает центральная северокорейская газета "Нодон синмун", передает РИА Новости.
"Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи и не принесут на коленях извинения за страдания, причиненные нашей нации", — говорится в одной из статей газеты, посвященных последнему ракетному испытанию в КНДР.
Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, демонстрацией ядерной и ракетной мощи Пхеньян добивается изменения политики США в отношении КНДР.
Фото © AP Photo / Korea News Service
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