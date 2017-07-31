В столичном акимате разъяснили основные направления обязательного социального медицинского страхования

Сегодня в столичном акимате под председательством главы города Асета Исекешева состоялось расширенное совещание по информационно-разъяснительной работе по внедрению обязательного социального медицинского страхования передает zakon.kz со ссылкой на astana.gov.kz .





В работе совещания приняли участие министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов, акимы районов, руководители городских ведомств, представители медицинских учреждений и бизнес-сообщества города.





– С 1 июля в Казахстане официально стартовала система обязательного социального медицинского страхования, первые взносы и отчисления в Фонд социального медицинского страхования сделали работодатели и индивидуальные предприниматели. Население начнет получать медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования с января 2018 года. Важность этой реформы обусловлена тем, что затрагиваются интересы каждого гражданина Казахстана. Поэтому сегодня мы пригласили на это совещание представителей бизнеса столицы, – сообщил аким, обращаясь к участникам мероприятия.





В свою очередь министр здравоохранения Республики Казахстан Ельжан Биртанов рассказал о важности проведения масштабной реформы в стране, которая значительно повысит качество и доступность оказания медицинских услуг.





– Если изучать сегодня состояние здоровья казахстанцев, мы видим весьма неплохую динамику, основные показатели, такие как продолжительность жизни, материнская и младенческая смертность, улучшаются. Вместе с тем мы видим, что структура болезней меняется, в связи со старением населения сегодня в денежном эквиваленте растет потребление медицинских услуг, – подчеркнул министр.





Министр разъяснил, что по сравнению с действующей бюджетной моделью система обязательного социального медицинского страхования имеет ряд плюсов: солидарная ответственность в сфере охраны здоровья населения в формате государство – работодатель – гражданин, равенство доступа, социальная направленность и обязательный характер ОСМС.





Поэтапное внедрение системы позволит населению плавно перейти к новой реформе.





А именно с июля 2017 года работодатели будут отчислять 1%, с 2018 года – 1,5%, 2020 года – 2%, с 2022-го – 3% от заработной платы каждого конкретного сотрудника. Отчисления работников составят с 2019 года – 1%, с 2020 года – 2%. Самозанятые граждане, в число которых входят индивидуальные предприниматели, профессиональные медиаторы, физлица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, будут отчислять с 1 июля 5% от 2 минимальных заработных плат (1% з.п. – 1414 тенге).





В ходе обсуждения председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова подробно разъяснила присутствующим все этапы системы. В частности, глава фонда рассказала о доступности медицинской помощи в рамках внедрения ОСМС. Кроме того, эксперт дала пояснения по обязательному добровольному страхованию и льготным категориям граждан.





– Если человек попадает в льготную категорию, то ему не нужно платить взносы как индивидуальному предпринимателю и не нужно платить взносы по ГПД, а также делать отчисления. Государство берет на себя эту обязанность, – сообщила глава фонда.





Новая система работает по принципу «платить по возможности, получать по потребности», заключила Бахмутова.





По итогам совещания участники получили исчерпывающие ответы по всем интересующим вопросам.



