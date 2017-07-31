США вернули Японии четыре гектара земли на военной базе на Окинаве

США вернули в понедельник Японии четыре гектара земли, занятой под военную базу "Футэмма" в центре города Гинован на Окинаве, сообщило агентство Киодо,

Речь идет лишь от 0,8% территории базы, занимающей 481 гектар. Договоренность о возвращении части земли была достигнута в декабре 2016 года.

По данным Киодо, город Гинован сможет использовать возвращенную американцами двухкилометровую полоску земли для строительства дороги в 2019 году после проверки почвы на наличие каких-либо загрязнений.

В настоящее время аэродром американской военной базы "Футэмма" расположен в плотном окружении жилых домов, школ и больниц, что, по мнению местных жителей, создает угрозу для их безопасности.



