Казахстанских теологов учат работать с последователями деструктивных религиозных течений
31 июля 2017, 09:35
На первом этапе тренинг проводится для 14 наиболее подготовленных теологов, в основном из числа имамов ДУМК.
В столичной мечети «Хазрет Султан» по заказу Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества общественным объединением «Контртеррористический комитет» прошел семинар-тренинг для группы теологов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мероприятие реализуется в рамках проекта «Организация теологической реабилитации лиц, имеющих радикальные религиозные взгляды (свободные жамагаты)». Его целью является привитие специалистам по вопросам теологической реабилитации необходимых знаний и навыков работы с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе имеющих радикальные взгляды.
Председатель президиума РОО «Контртеррористический комитет» Аманжол Уразбаев пояснил, что пилотный проект по апробации и внедрению выработанных методологических принципов по реабилитации и адаптации приверженцев деструктивных религиозных течений, будет отрабатываться в восьми регионах страны и г.Астане.
На первом этапе тренинг проводится для 14 наиболее подготовленных теологов, в основном из числа имамов Духовного управления мусульман Казахстана.
«Контртеррористический комитет» уделил особое внимание выбору тематик лекционных занятий и тренингов, для проведения которых приглашены высококвалифицированные специалисты – психолог Шакимова Лола Сергеевна, религиовед Денисенко Юлия Олеговна. По мнению ряда зарубежных ученых и экспертов, религиозный фанатизм является разновидностью психического отклонения.
Теологические аспекты реабилитационной работы на семинаре освещены подготовленными теологами, в том числе руководителем отдела ДУМК Ершатом Онгаровым.
В ходе семинара рассмотрены такие вопросы, как причины вовлечения в деструктивные течения, признаки вовлечения и отказа от радикальных взглядов, характеристики псевдорелигиозных течений и др.
На тренингах рассматриваются различные психологические техники и методики. В тестовом режиме проигрываются сложные ситуативные диалоги с проработкой алгоритма последующих действий.
Участникам семинара предложены методические рекомендации по установлению психологического контакта, проведению консультаций, оказанию теологической, правовой, социальной помощи и поддержки реабилитируемых лиц.
Данный проект социального партнерства государства с неправительственным сектором и религиозным объединением по вопросам предупреждения проявлений религиозного экстремизма и радикализма предполагает в последующем усиление проводимой точечной реабилитационной работы на местах.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870833-1fa3f73d93c8e7759870d76f50be0182
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...