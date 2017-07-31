Казахстанских теологов учат работать с последователями деструктивных религиозных течений

На первом этапе тренинг проводится для 14 наиболее подготовленных теологов, в основном из числа имамов ДУМК.

В столичной мечети «Хазрет Султан» по заказу Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества общественным объединением «Контртеррористический комитет» прошел семинар-тренинг для группы теологов , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Мероприятие реализуется в рамках проекта «Организация теологической реабилитации лиц, имеющих радикальные религиозные взгляды (свободные жамагаты)». Его целью является привитие специалистам по вопросам теологической реабилитации необходимых знаний и навыков работы с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе имеющих радикальные взгляды.





Председатель президиума РОО «Контртеррористический комитет» Аманжол Уразбаев пояснил, что пилотный проект по апробации и внедрению выработанных методологических принципов по реабилитации и адаптации приверженцев деструктивных религиозных течений, будет отрабатываться в восьми регионах страны и г.Астане.





На первом этапе тренинг проводится для 14 наиболее подготовленных теологов, в основном из числа имамов Духовного управления мусульман Казахстана.





«Контртеррористический комитет» уделил особое внимание выбору тематик лекционных занятий и тренингов, для проведения которых приглашены высококвалифицированные специалисты – психолог Шакимова Лола Сергеевна, религиовед Денисенко Юлия Олеговна. По мнению ряда зарубежных ученых и экспертов, религиозный фанатизм является разновидностью психического отклонения.





Теологические аспекты реабилитационной работы на семинаре освещены подготовленными теологами, в том числе руководителем отдела ДУМК Ершатом Онгаровым.





В ходе семинара рассмотрены такие вопросы, как причины вовлечения в деструктивные течения, признаки вовлечения и отказа от радикальных взглядов, характеристики псевдорелигиозных течений и др.





На тренингах рассматриваются различные психологические техники и методики. В тестовом режиме проигрываются сложные ситуативные диалоги с проработкой алгоритма последующих действий.





Участникам семинара предложены методические рекомендации по установлению психологического контакта, проведению консультаций, оказанию теологической, правовой, социальной помощи и поддержки реабилитируемых лиц.





Данный проект социального партнерства государства с неправительственным сектором и религиозным объединением по вопросам предупреждения проявлений религиозного экстремизма и радикализма предполагает в последующем усиление проводимой точечной реабилитационной работы на местах.