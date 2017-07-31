Задержан лжесотрудник Службы экономических расследований

Управлением внутренней безопасности ДГД по Алматинской области, совместно с УВБ ДГД по г. Алматы, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержан гражданин Мусабаев Улан Турсунович, 17.12.1996 г.р., который в период с июня месяца 2017 года по настоящее время, представляясь сотрудником Службы экономических расследований ДГД по г. Алматы и Алматинской области Давлетшиным Фаридом Бахтияровичем и предъявляя поддельное служебное удостоверение пластикового образца, опечатывает фиктивной ксерокопией бланка с оттиском гербовой печати «КГД МФ РК» игровые терминалы жёлто-зеленого цвета, и под угрозой их дальнейшего изъятия, данным «лжесотрудником» у владельцев игровых автоматов вымогаются денежные средства. При получении определенной денежной суммы, Мусабаев У.Т. снимает фиктивное опечатывающее устройство и возвращает терминалы их владельцам.

Также установлено, что Мусабаев У.Т. осуществлял незаконную проверку точек розничной торговли, на предмет наличия лицензий на продажу алкогольной продукции, а также соответствия контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, под видом работника налоговой службы, с целью вымогательства денежных средств с индивидуальных предпринимателей за не привлечение к мнимой ответственности.

Также установлено, что Мусабаев У.Т. ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям и в марте 2017 осужден Карасайским районным судом на три года условно.

В отношении Мусабаева У.Т. возбуждено ряд уголовных дел, в настоящее время проводится досудебное расследование.

В случае, если кто-либо пострадал от незаконных действий указанного «лжесотрудника» просим Вас обратиться в Дежурную часть СЭР ДГД по Алматинской области по тел. 8-727-251-71-06.