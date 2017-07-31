Казахстан осуждает запуск баллистической ракеты КНДР

Республика Казахстан решительно осуждает запуск Корейской Народной Демократической Республикой баллистической ракеты 28 июля 2017 года. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальное заявление ведомства.





"Безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты. Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества", - говорится в заявлении.





В ведомстве отметили, что угроза ракетной и ядерной программы КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по поиску взаимоприемлемого решения путем скорейшего возобновления переговорного процесса.





"Представляется, что выход из сложившейся ситуации возможен именно через переговоры, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей", - заключили в МИД РК.





Напомним , на прошлой неделе Пхеньян объявил о проведении второго успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Согласно данным агентства Reuters, ракета летела 47 минут и 12 секунд. Дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты "является строгим предупреждением для США".



