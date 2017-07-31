Новые подходы в сфере прокурорского надзора

С. Журсимбаев

доктор юридических наук, профессор

член Диссовета Академии

правоохранительных органов

при Генеральной Прокуратуре РК

Конституционная реформа 2017 года, инициированная Главой государства, положила начало новому этапу в деятельности органов прокуратуры.

Если согласно старой редакции ст.83 Конституции «прокуратура от имени государства осуществляла высший надзор за точным и единообразным применением законов и указов Президента Республики», то теперь прокуратура призвана «осуществлять в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представлять интересы государства в суде и от имени государства осуществлять уголовное преследование».

Данные новеллы ставят ряд вопросов, решение которых представляется важным для уяснения сущности прокурорского надзора. Например, в Российской Федерации, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов федеральными органами исполнительной власти», а в Казахстане, ранее «прокуратура осуществляла высший надзор за точным и единообразным применением законов и иных нормативных правовых актов». Согласно теории права выделяются четыре формы деятельности по реализации права: соблюдение, исполнение, использование и применение права. И даже специалисты этой области не могли вразумительно объяснить, была ли существенная разница в полномочиях органов прокуратуры России и Казахстана по данному вопросу, тогда как, несмотря на разные формы реализации права, на практике никаких изменений в вопросах надзора в течение четверти века не наблюдалось.

Благо, что эти недопонимания ушли в прошлое.

Наличие конституционной нормы о прокуратуре в разделе VII «Суды и правосудие» Основного закона не означает, что данный надзорный орган входит в систему судебной ветви власти, а нацеливает на более тесное сотрудничество прокуратуры с судами республики в вопросах обеспечения прав и законных интересов отдельных граждан, а также интересов общества и государства. Судебная власть и прокурорский надзор - два тесно связанных между собой взаимодействующих, взаимопересекающихся государственно-правовых института. Прокуратура не посягает на прерогативы судебной власти. И поскольку окончательное решение принимается судом, прокуратура заинтересована в сильной независимой судебной власти, на которую опирается в процессе обеспечения законности в стране.

Итак, Закон «О прокуратуре» от 30 июня 2017 г. начал свою новую жизнь. Только недавно весь депутатский корпус Парламента единогласно утвердил проект новой редакции, предложенный Генеральной прокуратурой.

Указанный закон является логическим продолжением реализации провозглашенной Главой государства конституционной реформы и воплощением в жизнь политики формирования конкурентоспособной национальной экономики, а также внедрением передовой практики ОЭСР в сферах государственного управления, отвечающей велению времени.

Главное и принципиальное изменение в новом законе - это отказ прокуратуры от права вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, организаций и государственных органов, назначать проверки их деятельности, запрашивать информацию либо документы по основаниям, не предусмотренных законом. Прокуратура теперь будет осуществлять надзор за законностью актов, действий (бездействия) государственных, местных исполнительных и представительных органов, их должностных лиц. Осуществление надзора за законностью иных организаций, независимо от формы собственности, может осуществляться лишь в исключительных случаях, по поручению Президента Республики или Генерального Прокурора.

По решениям заместителей Генерального Прокурора, прокуроров областей, прокуроров районов, и приравненных к ним прокуроров, проверки деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, их должностных лиц могут проводиться лишь для защиты прав, свобод и законных интересов:

- лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

- неограниченного круга лиц;

- лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан.

Но и в этих исключительных случаях проверки могут назначаться только при установлении факта невыполнения или ненадлежащего выполнения своих полномочий иными органами контроля и надзора, к компетенции которых отнесены соответствующие вопросы. Все проверки должны регистрироваться в органах правовой статистики. Если не зарегистрирована проверка, любой проверяемый субъект имеет право не допускать работников к проверке, даже и сотрудников органов прокуратуры. Но если все-таки будет проверка, прокурор не вправе требовать предоставления документов, информаций, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также превышать установленные сроки проведения проверки.

Во избежание негативного влияния нормальному функционированию хозяйствующих субъектов прокуратура даже анализ состояния законности будет проводить без посещения прокурорами объектов путем изучения статистических данных, сведений государственных и международных организаций, материалов судебных дел, средств массовой информации, дел об административных правонарушениях, а также иных источников информации.

Изменены подходы и к расследованию экономических преступлений. Они будут регистрироваться только при наличии актов проверок и ущерба.

Таким образом, прокуратура, призванная осуществлять высший надзор за соблюдением законности на территории Республики, новым законом более конкретно определилась с пределами и формами прокурорского надзора в социально-экономической сфере, и по многим направлениям своей деятельности стала соответствовать европейским стандартам.

На сегодня защита и охрана законных интересов казахстанского бизнеса, а в целом обеспечение финансового и экономического благополучия страны является одной из главных задач надзорного ведомства и самоограничение им ряда своих полномочий должно быть примером для других контролирующих и иных органов. Нет сомнения, что добросовестный, честный бизнес должен быть надежно защищен от необоснованных проверок и административного давления чиновников. В этих условиях актуальной задачей становится повышение эффективности деятельности контролирующих инстанций.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» от 11 июля 2017 года № 91 более конкретно детализированы компетенции и порядок деятельности прокурора на различных направлениях надзорной деятельности.

Так, новый закон предусматривает отказ прокуратуры от апелляционного опротестования судебного акта путем замены его на апелляционное ходатайство, что должно реально способствовать обеспечению принципа равноправия и состязательности сторон в ходе судебного разбирательства. Надзор в форме протеста сохраняется только за вступившими в законную силу судебными актами в кассационной инстанции.

В гражданском судопроизводстве Генеральный Прокурор вправе приносить протесты только по делам, рассмотренным с участием прокуроров. А ч. 2 ст.54 ГПК РК обязывает прокурора участвовать только в трех случаях, если спор затрагивает интересы государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия прокурора признана судом.

В то же время, конституционная реформа в п.1 ст.83 Конституции закрепляя, что прокуратура призвана осуществлять уголовное преследование от имени государства, подчеркивает ведущую роль прокуратуры в инициировании преследования лиц, виновных в совершении уголовно наказуемых деяний.

В принципе, согласно УПК РК, действующего с 1 января 2015 года, лицо, совершившее преступление, становится обвиняемым только после утверждения прокурором обвинительного акта. Да и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства является исключительной прерогативой органов прокуратуры. В компетентных органах иностранных государств интересы Республики и надзор за соблюдением международных договоров по вопросам уголовного преследования представляет Генеральная прокуратура.

И совершенно справедливо, что прокуратура теперь вправе осуществлять досудебное расследование по делам о пытках, уголовных правонарушениях, предусмотренных Главой 17 Уголовного кодекса (уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний). Также при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом, прокурор вправе своим постановлением принимать дела к своему производству и лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя.

Более того, Генеральный Прокурор вправе в исключительных случаях по собственной инициативе поручить производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной законом подследственности.

В то же время необходимо учесть, что уголовное преследование есть процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица. В связи с этим возникает вопрос: имеет ли право следователь органов внутренних дел, находящийся в системе исполнительной ветви власти, участвующий порой во всевозможных внеследственных мероприятиях, осуществлять уголовное преследование от имени государства? И в состоянии ли прокуратура без своего следственного аппарата обеспечить конституционную норму об уголовном преследовании от имени государства? Ведь процесс осуществления прокуратурой уголовного преследования предполагает ее активное участие на всех стадиях, начиная с выявления противоправного деяния, установления личности виновного лица, сбора доказательственной базы, расследования уголовного дела и поддержания государственного обвинения.

И конституционная норма о том, что «прокуратура представляет интересы государства в суде» означает, что данную функцию не вправе осуществлять какой-то другой орган, кроме прокуратуры.

Если Конституцией Республики осуществление уголовного преследования от имени государства возложено именно на органы прокуратуры напрашивается необходимость организационных изменений. В частности, установить принцип подчинения органов расследования строго по вертикали, по подобию Следственного комитета Российской Федерации, но с подчинением руководителя данного ведомства непосредственно Генеральному Прокурору.

В части исполнительного производства прокуратура будет проверять соблюдение законности при исполнении судебных и иных актов в случаях, когда требуется защита прав лиц, которые в силу различных обстоятельств не могут самостоятельно защитить себя, когда необходимо защита неограниченного круга лиц, общества и государства. Прокуратура теперь не будет осуществлять сплошной всеобъемлющий надзор по частным взысканиям, поскольку в стране успешно развивается институт частных судебных исполнителей.

Существенные изменения внесены и в порядок рассмотрения обращений. Теперь прокуроры станут рассматривать обращения только в случаях, если человек сам себя не может защитить, когда нарушаются права неограниченного круга лиц либо есть угроза необратимых последствий для человека или государства и при этом заявители не находят решения своего вопроса в уполномоченном органе. Все иные обращения будут направляться в орган, который уполномочен их рассматривать.

Указанный порядок, разумеется, не будет распространяться на обращения, порядок рассмотрения которых установлен уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством об административных правонарушениях, а также в сфере оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности. Одновременно у граждан сохраняется право обжаловать любое действие госоргана в суд.

Внесены определенные коррективы в систему правовых актов прокурора. Это акты прокурорского надзора:

- протест, санкция, указание, представление, постановление;

- акты прокурорского реагирования: ходатайство, заявление, обращение, разъяснение закона;

- акты, регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры: приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие.

Прокуратура отказалась от ранее предусмотренных актов надзора, как предостережение и предписание. Вышеуказанные акты прокурорского надзора, внесенные на основаниях, в порядке и пределах, установленных законом, обязательны для рассмотрения органами, организациями и должностными лицами, которым они адресованы. Отказ в рассмотрении актов прокурорского надзора влечет ответственность, установленную законом.

В законе конкретно определены виды правовых актов, не подлежащих опротестованию прокурорами. К таковым Закон относит законодательные акты, акты Президента Республики, Администрации Президента Республики, Конституционного Совета, нормативные постановления Верховного Суда, акты Высшего Судебного Совета, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, нормативные акты технического характера.

Анализ конституционного законодательства показывает, что схожие ограничения установлены и для Уполномоченного по правам человека, наделенного правом принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Согласно Положению он не вправе рассматривать жалобы на действия и решения Президента, Парламента и его депутатов, Правительства, Конституционного Совета, Генерального прокурора, Центральной избирательной комиссии, судов Республики Казахстан.

Конституционный Совет, учрежденный для обеспечения верховенства Конституции на всей территории страны, также ограничен в своих полномочиях и установленным узким кругом субъектов обращения.

В связи с этим, на наш взгляд, возникает проблема обеспечения надзора и контроля в отношении указанных актов. Поэтому, в целях минимизации правовых рисков при принятий решений представляется необходимым, создать при Президенте Республики самостоятельную структуру, наделенную правом давать рекомендации Президенту Республики в отношении спорных правовых актов, изданных вышеназванными органами, либо расширить полномочия Конституционного Совета по проведению последующего контроля. Такой подход позволит гарантировать верховенство Конституции, повысить ответственность органов власти и будет способствовать утверждению конституционализма на территории Республики Казахстан.

В целом, общие принципы и задачи органов прокуратуры не претерпели существенных изменений. Ими были и остаются защита прав граждан, соблюдение законности, представление интересов государства в суде и осуществление уголовного преследования, а также координация правоохранительной деятельности.

Прокуратура есть надежная опора и инструмент реализации полномочий Президента Республики как гаранта по защите прав и свобод человека и гражданина, важнейшее звено правозащитной системы страны. И естественно, главным предназначением сотрудников органов прокуратуры остается высокое служение Закону, оправдание большого доверия граждан, которые станут официальной оценкой деятельности надзорного органа страны.