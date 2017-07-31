В столичном акимате разъяснили основные направления ОСМС

29 июля в столичном акимате под председательством главы города Асета Исекешева состоялось расширенное совещание по информационно-разъяснительной работе по внедрению обязательного социального медицинского страхования, передает «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В работе совещания приняли участие министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов, акимы районов, руководители городских ведомств, представители медицинских учреждений и бизнес-сообщества города.

- С 1 июля в Казахстане официально стартовала система обязательного социального медицинского страхования, первые взносы и отчисления в Фонд социального медицинского страхования сделали работодатели и индивидуальные предприниматели. Население начнет получать медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования с января 2018 года. Важность этой реформы обусловлена тем, что затрагиваются интересы каждого гражданина Казахстана. Поэтому сегодня мы пригласили на это совещание представителей бизнеса столицы, - сообщил аким, обращаясь к участникам мероприятия.

В свою очередь министр здравоохранения Республики Казахстан Ельжан Биртанов рассказал о важности проведения масштабной реформы в стране, которая значительно повысит качество и доступность оказания медицинских услуг.

- Если изучать сегодня состояние здоровья казахстанцев, мы видим весьма неплохую динамику, основные показатели, такие как продолжительность жизни, материнская и младенческая смертность улучшаются. Вместе с тем мы видим, что структура болезней меняется, в связи со старением населения сегодня в денежном эквиваленте растет потребление медицинских услуг, - подчеркнул министр.

Министр разъяснил, что по сравнению с действующей бюджетной моделью, система обязательного социального медицинского страхования имеет ряд плюсов: солидарная ответственность в сфере охраны здоровья населения в формате государство - работодатель - гражданин, равенство доступа, социальная направленность и обязательный характер ОСМС.

Поэтапное внедрение системы позволит населению плавно перейти к новой реформе. А именно с июля 2017 года работодатели будут отчислять 1%, с 2018 года - 1,5%, 2020 года - 2%, с 2022-го - 3% от заработной платы каждого конкретного сотрудника. Отчисления работников составят с 2019 года - 1%, с 2020 года - 2%. Самозанятые граждане, в число которых входят индивидуальные предприниматели, профессиональные медиаторы, физлица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, будут отчислять с 1 июля 5% от 2 минимальных заработных плат (1% з.п. - 1414 тенге).

В ходе обсуждения председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елена Бахмутова подробно разъяснила присутствующим все этапы системы. В частности, глава фонда рассказала о доступности медицинской помощи в рамках внедрения ОСМС. Кроме того, эксперт дала пояснения по обязательному добровольному страхованию и льготным категориям граждан.

- Если человек попадает в льготную категорию, то ему не нужно платить взносы как индивидуальному предпринимателю и не нужно платить вносы по ГПД, а также делать отчисления. Государство берет на себя эту обязанность, - сообщила глава фонда.

Новая система работает по принципу «платить по возможности, получать по потребности», заключила Бахмутова. По итогам совещания участники получили исчерпывающие ответы по всем интересующим вопросам.