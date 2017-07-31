Власти Австралии продлили действие усиленных мер безопасности из-за угрозы текракта

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил, что введенные в минувшие выходные дни в связи с угрозой теракта усиленные меры контроля в аэропортах будут сохраняться неопределенный период времени. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил, что введенные в минувшие выходные дни в связи с угрозой теракта усиленные меры контроля в аэропортах будут сохраняться неопределенный период времени. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.





"Они (дополнительные проверки) будут продолжаться столь долго, сколько потребуется", - подчеркнул глава правительства. Он также поблагодарил пассажиров за терпение, проявляемое в аэропортах, где в результате беспрецедентных мер безопасности образовались очень большие очереди к пунктам пограничного и таможенного контроля.





Ранее Тернбулл сообщил, что полиция и спецслужбы провели в субботу крупную совместную операцию по предотвращению террористического заговора, целью которого, вероятно, было уничтожение самолета. "Операция продолжается, к настоящему времени четыре человека (в Сиднее) арестованы, полиция изъяла значительный объем материалов", - уточнил он.



