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Власти Австралии продлили действие усиленных мер безопасности из-за угрозы текракта

31 июля 2017, 10:22

Ранее полиция и спецслужбы провели совместную операцию по предотвращению террористического заговора, целью которого, вероятно, было уничтожение самолета.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил, что введенные в минувшие выходные дни в связи с угрозой теракта усиленные меры контроля в аэропортах будут сохраняться неопределенный период времени. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл сообщил, что введенные в минувшие выходные дни в связи с угрозой теракта усиленные меры контроля в аэропортах будут сохраняться неопределенный период времени. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.

"Они (дополнительные проверки) будут продолжаться столь долго, сколько потребуется", - подчеркнул глава правительства. Он также поблагодарил пассажиров за терпение, проявляемое в аэропортах, где в результате беспрецедентных мер безопасности образовались очень большие очереди к пунктам пограничного и таможенного контроля.

Ранее Тернбулл сообщил, что полиция и спецслужбы провели в субботу крупную совместную операцию по предотвращению террористического заговора, целью которого, вероятно, было уничтожение самолета. "Операция продолжается, к настоящему времени четыре человека (в Сиднее) арестованы, полиция изъяла значительный объем материалов", - уточнил он.

В понедельник в беседе с журналистами глава правительства отказался подтвердить сообщения СМИ, согласно которым австралийские спецслужбы находились в полном неведении относительно готовящегося теракте и информация о нем была получена "от одной из спецслужб другой страны".

"Я не намерен вдаваться в детали, поскольку по понятным причинам важно проявлять осторожность в высказываниях о разведывательных источниках, - сказал Тернбулл. - Вместе с тем я уже неоднократно говорил о том, что сбор разведданных - это сотрудничество, и мы взаимодействуем с национальными агентствами, с обществом, с международными агентствами. У нас прекрасные разведслужбы, но любая страна нуждается во взаимодействии с другим странами, это, кстати, является одной из ключевых тем повестки G20".

Глава правительства добавил, что "в эпоху интернета и социальных сетей, в эпоху программ-мессенджеров Сирия находится не так далеко от Сиднея.

В свою очередь министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон высказал предположение, что субботними арестами в Сиднее расследование террористического заговора с целью уничтожения самолета дело не ограничится. "Возможны новые аресты", - сказал министр в интервью ABC.

"Угроза никуда не исчезла, она не уменьшилась", - подчеркнул он, обратившись ко всем людям, которые могут что-то знать о заговоре, немедленно связаться с полицией.

Фото © Flickr / Rusty Stewart

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