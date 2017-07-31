Обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане: вопросы и ответы

С 1 января 2018 года в республике вводится обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В мире сегодня преобладают три основные модели финансирования здравоохранения - бюджетная, страховая и смешанная. В Казахстане будет внедрена смешанная модель медицинского страхования с учетом лучших мировых практик.

Правительство предусмотрело мягкий вход в систему страхования. С 1 июля текущего года работодатели начнут отчислять 1% за каждого своего работника. Сами работники начнут платить 1 % только с 2019 года. Со временем, когда система заработает, работник вместе с работодателем будет платить 5%.

Фонд обязательного социального медицинского страхования будет управлять двумя потоками финансирования. Первый - гарантированный объем медицинского страхования, который будет представляться независимо от наличия страховых взносов и будет доступен для каждого гражданина Республики Казахстан. И включает в себя профилактические прививки, скорую помощь, санитарную авиацию, медицинскую помощь по экстренным показаниям, стационарную и стационарнозамещающую медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях (онкология, психиатрия), а также при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих (туберкулез).

Более того, государство будет оставаться основным плательщиком в Фонд медицинского страхования, внося платежи за социально незащищенные слои населения.

За кого будет платить государство? Всего это 14 категорий населения. В список льготников включены дети, многодетные матери, награжденные подвесками и орденами, пенсионеры, инвалиды, лица, находящиеся в декретном отпуске, неработающие беременные, безработные, студенты, лица, содержащиеся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях (за исключением учреждения с минимальной безопасностью), неработающие оралманы.

Также три категории лиц, которые освобождены от взносов - это сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов. Они остаются, как и прежде на медицинском обслуживании в ведомственных медицинских организациях за счет бюджетных средств, при необходимости будут направляться по медицинским показаниям в медицинские организации органа здравоохранения также за счет бюджетных средств.

Члены семей сотрудников и пенсионеры правоохранительных органов имеют право на медицинское обеспечение в медицинских организациях органов внутренних дел. Медицинские услуги будут оказываться по взаиморасчетам с Фондом медицинского страхования и медицинскими организациями ОВД.

Каждый член семьи сотрудника правоохранительного органа должен определить свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования (работник, индивидуальный предприниматель, студент, самозанятый, пенсионер, безработный и т.д., т.е. определиться каким образом будут за него перечисляться страховые взносы. А также решить, к какой медицинской организации ему прикрепиться, к ведомственной или к гражданской поликлинике по месту жительства. Прикрепиться можно только к одной медицинской организации.

Если член семьи безработный, но не хочет обращаться в органы занятости и получать официальный статус безработного, тогда можно перейти в категорию неактивного населения или непродуктивно самозанятых. Тогда взнос составит пять процентов от одной минимальной заработной платы - 1414 тенге в месяц. Платежи можно вносить через коммерческие банки или филиалы «Казпочты».

Категория государственных, гражданских служащих и иных работников, работающих в системе органов внутренних дел самостоятельно должна прикрепиться на медицинское обеспечение к организации здравоохранения по месту жительства.

Право на прикрепление к медицинским организациям органов внутренних дел имеется у сотрудников правоохранительных органов (органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба и служба экономических расследований), члены их семей, совместно проживающие с ними, пенсионеры правоохранительных органов, а также дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, до достижения ими совершеннолетия.

Для этого необходимо обратиться в медицинскую организацию МВД, ДВД областей, гг. Алматы и Астана с удостоверением личности и написать заявление на имя руководителя медицинской организации. Приводить детей с собой не обязательно - достаточно свидетельства о рождении, удостоверения личности и справки с места жительства сотрудника и его членов семьи. На сегодняшний день прикрепление проводится централизованно через кадровый аппарат МВД, ДВД областей гг. Астаны и Алматы.