Сагинтаев обсудил с промышленниками вопросы технологической модернизации предприятий

В Карагандинской области Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание по вопросам технологической модернизации системообразующих промышленных предприятий Казахстана в рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами о модернизации предприятий выступили председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев, председатель наблюдательного совета «ERG» Алдияр Казтаев, генеральный директор АО «АрселорМиттал СНГ» Калон Парамжит, председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев, исполнительный директор ТОО «КазЦинк» Нариман Куанышев, генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров, генеральный директор ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов» Т. Макаев и председатель правления АО «МНПХ «Фитохимия» С. Адекенов.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов доложил о технологической модернизации предприятий всего региона.

В совещании приняли участие представители государственных органов, акимата Карагандинской области, заместители акимов Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областей, представители АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «КТЖ», НПП «Атамекен», системообразующих предприятий Казахстана, а также промышленных предприятий Карагандинской области.

В рамках дискуссии комментарии по озвученным представителями компаний вопросам дали министр по инвестициям и развитию РК Ж. Касымбек, министр энергетики РК К. Бозумбаев, министр национальной экономики РК Т. Сулейменов, а также министр образования и науки РК Е. Сагадиев.

В частности, были подняты такие темы как: возможность использования морской транспортной инфраструктуры Российской Федерации для экспортеров из Казахстана, совершенствование системы дуального образования, изменение ставок на утилизацию отходов для промышленных предприятий.

На совещании Бакытжан Сагинтаев отметил, что Правительство регулярно проводит встречи и совещания с представителями промышленных предприятий Казахстана и можно констатировать, что компании имеют четкое видение, как проводить модернизацию на своих заводах.

Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев подчеркнул, что помимо увеличения производительности и качества продукции необходимо уделять пристальное внимание процессам высвобождения работников. В этой связи, акиматам нужно заранее проводить работу, чтобы в будущем перенаправлять кадры в другие, растущие сектора экономики, среди которых оказание сервисных услуг и развитие экономики простых вещей. Кроме того, необходимо проводить переобучение, чтобы люди получали навыки для работы в сферах, в которых применяются новые технологии.

Бакытжан Сагинтаев поручил государственным органам взять озвученные вопросы на контроль. Также ряд вопросов, касающихся экспорта, будет вынесен на обсуждение в ходе предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета.