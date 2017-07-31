О проведении розыгрыша ценных призов на территории выставки ЭКСПО

АО «Казахтелеком» в лице Оператора Фискальных Данных запустил на территории международной выстаки ЭКСПО акцию «Требуй чек - выиграй приз»

Розыгрыш призов проводится каждый день, в 16:00, у стенда АО «Казахтелеком» на территории ЭКСПО (Корпоративный павильон 304, сектор С4-6). В акции принимают участие чеки, пробитые контрольно-кассовыми машинами, зарегистрированными на сайте oofd.kz. Для проверки принадлежности чека к системе ОФД необходимо посмотреть нижнюю часть чека, где указана фискальная информация документа. На чеке может обозначаться как признак ОФД, так и печататься без обозначения. Чеки, не имеющие обозначения ОФД, не могут принимать участие в розыгрыше призов.

Акция «Требуй чек - выиграй приз» направлена на выявление недобросовестных налогоплательщиков, а также для повышения гражданской активности и развитие налоговой грамотности населения.

Розыгрыш проводится методом случайного выбора победителя среди пробитых чеков в течении суток. Чек на любую сумму может стать победным, и дать возможность выиграть флешку, пауэрбэнк и другие ценные призы.

Победитель на 30 июля 2017 года - чек с фискальным признаком № 1411644018.