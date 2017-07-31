Северо-Казахстанский областной суд подвел итоги отправления правосудия за первое полугодие текущего года

В Северо-Казахстанском областном суде состоялось расширенное совещание по итогам отправления правосудия судами области за первое полугодие 2017 года.

В работе совещания приняла участие председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева.

Открывая работу расширенного совещания, председатель областного суда Ерлан Айтжанов, отметил нацеленность судов региона на обеспечение качественного отправления правосудия, соблюдение норм судейской этики, укрепление доверия граждан к судебной системе. Занятое судами региона первое место среди 17 судов республики по качеству отправления правосудия за отчетный период свидетельствует о качественной организации работы судов.

С информацией об итогах работы судов по отправлению правосудия выступили председатели судебных коллегий областного суда Бахыт Касеинов и Владимир Кириленко. По их словам, судами области за отчетный период из оконченных 12 620 гражданских дел, 5 778 рассмотрено с вынесением решения, по 731-му заключены мировые соглашения.

Окончено 1 061 уголовных дела, из которых 652 с вынесением приговора. Рассмотрено 6 437 административных дел.

О работе комиссии по судейской этике рассказала председатель комиссии, судья областного суда Юлия Иванова, об итогах работы отчитался руководитель Администратора судов области Оян Муталяпов. Заслушаны доклады отдельных председателей и судей городских и районных судов.

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева, выступая на совещании, обратила внимание судей на приоритетное направление в работе по обеспечению верховенства закона. А.Кыдырбаева обозначила перед судейским корпусом региона задачи по строгому соблюдению принципов судопроизводства и норм судейской этики, формированию единообразной судебной практики, проведению мероприятий по разъяснению преимуществ альтернативных способов разрешения споров.

В завершение мероприятия награжден судья специализированного межрайонного экономического суда Бердибек Мустафин, занявший третье место в республиканском конкурсе «Лучшее судебное заседание на государственном языке».

Почетной грамотой Союза судей республики награждена судья суда района М.Жумабаева Лариса Морозова, с юбилеем поздравили судью суда № 3 Тайыншинского района Алтынай Жумабаеву.