Еще одно подпольное казино выявили на "Хоргосе"

На территории АО МЦПС «Хоргос» пресечена деятельность подпольного казино, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Службу экономических расследований ДГД по Алматинской области.





26 июля сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» пресечена деятельность подпольного казино.





"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории МЦПС «Хоргос» в двухэтажном здании МТС (международная телефонная станция), оборудованного под незаконное игорное заведение, были обнаружены и изъяты специализированные столы для азартной игры «Бакара» (китайский покер) в количестве 9 штук, 31 системный блок, из них 22 системных блока с жесткими дисками камер видеонаблюдения, игральные фишки более 1000 штук различных номиналов, игральные пластиковые карты более 100 колод, сукно для игровых столов «Бакара» в количестве 4 штук, 2 аппарата для пересчета наличных денег, 3 POS-терминала для безналичной оплаты, фискальные чеки", - сообщили в ведомстве.





Также сообщается, что в подпольном казино была налажена система пропуска клиентов. В основном, пропускали только проверенных клиентов. Для этого установлены видеонаблюдения, как снаружи, так и внутри помещения.





В настоящее время по данному факту СЭР ДГД по Алматинской области, начато досудебное производство по ст. 307 ч. 1 УК РК (незаконная организация игорного бизнеса).





Напомним, в июне текущего года на 9 млн тенге был оштрафован организатор подпольного казино, выявленного в конце 2016 года. ъ











