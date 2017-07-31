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В зоопарке Алматы гималайские медведи «отметили» новоселье

31 июля 2017, 11:09

В новом доме есть прогулочная территория с озеленением и новый бассейн с проточной водой.

Гималайские медведи из Алматинского зоопарка - Байкал и Будур, более 20 лет жившие в ржавых клетках, переехали в новый комфортабельный дом, передает BNews.kz.

«В новом доме есть прогулочная территория с озеленением и новый бассейн с проточной водой. Старые ржавые решетки были заменены на трехслойное стекло, а бетонные полы – на покрытие из плитняка», - сообщили в зоопарке.

Изнутри вид ничуть не хуже: стены обшиты деревом, а во дворе лежит огромный ствол дерева в качестве аттракциона для медведей. Перед экспозицией обустроена смотровая зона для посетителей зоопарка и построен новый пандус для маломобильных групп населения.



Как сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев на своей странице в социальных сетях, также ведется работа по строительству новых дорог. Теперь гуляющим с коляской будет более комфортно прогуливаться по территории зоопарка.



Напомним, этим же летом в новые дома переехали белый медведь Алькор, носороги и тапир. Также в зоопарке установили пандус для удобного посещения зоопарка маломобильными группами населения.

Как отметили в зоопарке, в ближайшее время начнется строительство новой экспозиции и для Амурских тигров.

Фото: Instagram/yerkinbayev, bnews.kz

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