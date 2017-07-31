В зоопарке Алматы гималайские медведи «отметили» новоселье

В новом доме есть прогулочная территория с озеленением и новый бассейн с проточной водой.

Гималайские медведи из Алматинского зоопарка - Байкал и Будур, более 20 лет жившие в ржавых клетках, переехали в новый комфортабельный дом , передает , передает BNews.kz





«В новом доме есть прогулочная территория с озеленением и новый бассейн с проточной водой. Старые ржавые решетки были заменены на трехслойное стекло, а бетонные полы – на покрытие из плитняка», - сообщили в зоопарке.





Изнутри вид ничуть не хуже: стены обшиты деревом, а во дворе лежит огромный ствол дерева в качестве аттракциона для медведей. Перед экспозицией обустроена смотровая зона для посетителей зоопарка и построен новый пандус для маломобильных групп населения.









Как сообщил директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев на своей странице в социальных сетях, также ведется работа по строительству новых дорог. Теперь гуляющим с коляской будет более комфортно прогуливаться по территории зоопарка.













Напомним, этим же летом в новые дома переехали белый медведь Алькор, носороги и тапир. Также в зоопарке установили пандус для удобного посещения зоопарка маломобильными группами населения.





Как отметили в зоопарке, в ближайшее время начнется строительство новой экспозиции и для Амурских тигров.



