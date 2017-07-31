Казахстан увеличивает зависимость от импорта бензина и керосина - исследование

Однако самая серьезная ситуация с национальной топливной безопасностью обстоит в сфере обеспечения населения керосином - практически 100% всех ресурсов топлива являются привозными. Всего 3 год назад импорт в ресурсах керосина составлял менее 18%.

Местные производители моторного топлива по ключевым товарным позициям либо снижают темпы роста выпуска, либо вообще сокращают объемы.





Моторного бензина за 6 месяцев года было произведено всего на 3,8% больше, чем год назад - в прошлом году за аналогичный период среднегодовой рост составил 13,1%.





Производство дизельного топлива сократилось на 1,1% - в январе-июне 2016 года среднегодовой рост выпуска оценивался в 8,6%.





Производство керосина практически стагнировало, всего в этом году было произведено на 7,9% меньше, чем год назад. Отметим, что сокращение выпуска керосина наблюдается уже третий год подряд.