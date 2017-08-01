Рост в премиальном сегменте стал основой повышения прибыльности продаж смартфонов и увеличения доли рынка

В дальнейшем Huawei ожидает активного роста за счет представления инноваций в области искусственного интеллекта и технологий машинного обучения, которые станут драйверами новой эры умных устройств.

Huawei Consumer Business Group (Huawei CBG) сообщила о результатах деятельности в первом полугодии 2017 г. Выручка Huawei за первые шесть месяцев года составила 105,4 миллиарда юаней, что на 36,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, при этом количество число отгрузок смартфонов за первое полугодие выросло на 20,6% и составило 73,01 миллиона штук.





Генеральный директор Huawei CBG Ричард Ю прокомментировал: «Подразделение потребительской электроники продолжает расти впечатляющими темпами, опережая средние показатели рынка и постепенно завоевывает премиальный сегмент по всему миру. Этот рост служит наглядным подтверждением значимости бренда Huawei и того импульса, который мы создали, предложив устройства, соответствующие растущим потребностям пользователей».





Согласно данным аналитической компании IDC, в первом квартале 2017 г. доля Huawei на мировом рынке смартфонов достигла 9,8%. Этот рост был обусловлен значительным увеличением продаж смартфонов среднего и высокого ценового сегментов на ключевых рынках. В Китае продажи Huawei выросли на 24% по сравнению с прошлым годом, а доля рынка достигла 22,1%. Положительные результаты показал и европейский рынок, где продажи выросли за год на 18%, в особенности, в странах Центральной и Восточной, а также Северной Европы. Huawei Consumer Business Group добилась впечатляющих успехов и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Таиланд, Малайзию, Японию и Южную Корею, Россию. В Казахстане продажи за первое полугодие составили 182828 смартфонов в сетях партнеров-ритейлеров.









Успехи брендов напрямую отразились на росте глобальной узнаваемости Huawei как производителя премиальной категории смартфонов. В 2017 Huawei занял 49-ю строчку в рейтинге BrandZ «100 наиболее дорогих брендов мира», 88-ю в списке самых дорогих брендов мира от Forbes, а также 40-е место в списке 500 самых высоко оцениваемых брендов, опубликованном Brand Finance Global 500.





По мере глобального роста бренда изменяется и маркетинговая стратегия Huawei. К концу 2017 года компания планирует расширить свою розничную сеть до 56 000 магазинов – с 35 000 по состоянию на май 2016 года.





В дальнейшем Huawei ожидает активного роста за счет представления инноваций в области искусственного интеллекта и технологий машинного обучения, которые станут драйверами новой эры умных устройств.





Подразделение потребительской электроники компании Huawei уделяет огромное внимание разработке интеллектуальных устройств, способных прогнозировать потребности пользователей и наиболее органичным образом приспосабливаться к естественному образу жизни своих обладателей.

Все 15 собственных исследовательских центров Huawei, расположенных по всему миру, и 36 совместных центров инноваций работают над созданием новых технологий в области сенсоров, управления данными, а также совершенствуют фирменный процессор Huawei Kirin, разработанный с учетом всех этих перспективных функций.





Huawei также совершенствует собственные разработки за счет сотрудничества с лидерами различных отраслей, такими как Leica, Dolby, Microsoft, Intel и Google.





Работая в этих направлениях, Huawei будет и далее стремится к максимальному удовлетворению потребностей пользователей, расширению своей доли рынка и построению идеального «мира связи».



