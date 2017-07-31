Сын экс-директора "Казводхоза" Жампозова будет представлять интересы отца в суде

По версии сотрудников антикоррупционной службы, Жампозов в группе лиц по предварительному сговору растратили 620 миллионов тенге.

Сын экс-директора "Казводхоза" Омирбека Жампозова, устроившего стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры и позже покончившего с собой, намерен добиться оправдания отца в суде , пишет , пишет Sputnik Казахстан





Соответствующее ходатайство было озвучено сыном Омирбека Жампозова Асылжаном Жампозовым в понедельник на заседании в Целиноградском районном суде.





"Суд у Вас спрашивает ваше мнение: рассматривать дело по существу или же прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам", — сказал председатель суда Толеген Тургамбаев.





"Нет, на прекращение не согласен. Буду представлять интересы Жампозова", — ответил Асылжан Жампозов.





Позже сын покойного прокомментировал журналистам свое решение.





"Я не поддерживаю решение о прекращении в отношении отца в связи со смертью, так как он ни в чем не виновен. Я буду добиваться полного оправдания, он невиновен и это подтолкнуло его на такой шаг (на самоубийство — прим. авт.) Я думаю, добьюсь полного оправдания. Для меня оправдание отца — это самое главное, так как он невиновен, я это знаю", — сказал он.





Ранее суд возобновил судебное следствие по делу Жампозова. Группа лиц подозревалась в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла.





По версии сотрудников антикоррупционной службы, экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов в группе лиц по предварительному сговору растратили 620 миллионов тенге. На скамье подсудимых, кроме Жампозова, оказались пять человек.

Днем 20 июля мужчина открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры. Были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский.





Позже выяснилось, что стрелял бывший гендиректор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов, который обвинялся в растрате более 600 миллионов бюджетных средств. Раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. Оглашение приговора было назначено на 16:00 20 июля. Нападение было совершено за полтора часа до этого. После стрельбы нападавший уехал на своем автомобиле и застрелился.



