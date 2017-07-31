Будьте финансово ответственными и повышайте свою финансовую грамотность.

Национальный банк РК рассказал о том, как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками , передает , передает Zakon.kz





По данным финансового регулятора, самыми распространенными платежными карточками являются VISA и MasterCard. Иногда используются карточки American Express, UnionPay и локальные системы.





Выпуск карточек в Республике Казахстан осуществляют 25 банков и АО «Казпочта». Существуют два основных вида карточек: дебетные и кредитные.





Операции по дебетным платежным карточкам производятся в пределах остатка денег на банковском счете. Обычно такие карточки используются для зачисления заработной платы, пенсий, пособий и т. д.





При использовании кредитной платежной карточки осуществление расчетов производится за счет и в пределах размера банковского кредита, предоставляемого банком.





Важно помнить следующее, чтобы не стать жертвой мошенников:

• требуйте проведения операций с платежной карточкой только в Вашем присутствии;

• незамедлительно сообщайте в банк-эмитент, если платежная карточка утеряна или с нее без Вашего согласия списаны деньги;

• подключите услугу SMS-уведомлений банка;

• не передавайте другим лицам, в том числе близким, платежную карточку и PIN-код ни при каких обстоятельствах;

• совершайте покупки в интернет-магазинах на проверенных сайтах с использованием отдельной платежной карточки.





Будьте финансово ответственными и повышайте свою финансовую грамотность.



