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Как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками

31 июля 2017, 11:29

Будьте финансово ответственными и повышайте свою финансовую грамотность.

Национальный банк РК рассказал о том, как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, передает Zakon.kz.

По данным финансового регулятора, самыми распространенными платежными карточками являются VISA и MasterCard. Иногда используются карточки American Express, UnionPay и локальные системы.

Выпуск карточек в Республике Казахстан осуществляют 25 банков и АО «Казпочта». Существуют два основных вида карточек: дебетные и кредитные.

Операции по дебетным платежным карточкам производятся в пределах остатка денег на банковском счете. Обычно такие карточки используются для зачисления заработной платы, пенсий, пособий и т. д.

При использовании кредитной платежной карточки осуществление расчетов производится за счет и в пределах размера банковского кредита, предоставляемого банком.

Важно помнить следующее, чтобы не стать жертвой мошенников:
• требуйте проведения операций с платежной карточкой только в Вашем присутствии;
• незамедлительно сообщайте в банк-эмитент, если платежная карточка утеряна или с нее без Вашего согласия списаны деньги;
• подключите услугу SMS-уведомлений банка;
• не передавайте другим лицам, в том числе близким, платежную карточку и PIN-код ни при каких обстоятельствах;
• совершайте покупки в интернет-магазинах на проверенных сайтах с использованием отдельной платежной карточки.

Будьте финансово ответственными и повышайте свою финансовую грамотность.


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