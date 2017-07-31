Как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками
31 июля 2017, 11:29
Будьте финансово ответственными и повышайте свою финансовую грамотность.
Национальный банк РК рассказал о том, как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, передает Zakon.kz.
По данным финансового регулятора, самыми распространенными платежными карточками являются VISA и MasterCard. Иногда используются карточки American Express, UnionPay и локальные системы.
Выпуск карточек в Республике Казахстан осуществляют 25 банков и АО «Казпочта». Существуют два основных вида карточек: дебетные и кредитные.
Операции по дебетным платежным карточкам производятся в пределах остатка денег на банковском счете. Обычно такие карточки используются для зачисления заработной платы, пенсий, пособий и т. д.
При использовании кредитной платежной карточки осуществление расчетов производится за счет и в пределах размера банковского кредита, предоставляемого банком.
Важно помнить следующее, чтобы не стать жертвой мошенников:
• требуйте проведения операций с платежной карточкой только в Вашем присутствии;
• незамедлительно сообщайте в банк-эмитент, если платежная карточка утеряна или с нее без Вашего согласия списаны деньги;
• подключите услугу SMS-уведомлений банка;
• не передавайте другим лицам, в том числе близким, платежную карточку и PIN-код ни при каких обстоятельствах;
• совершайте покупки в интернет-магазинах на проверенных сайтах с использованием отдельной платежной карточки.
Будьте финансово ответственными и повышайте свою финансовую грамотность.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870862-e9df020be9a12987bed0a766ed8b2dcf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...