Казахстан увеличивает зависимость от импорта бензина и керосина - исследование

Зависимость казахстанского внутреннего рынка от импортного моторного топлива увеличивается. В объеме ресурсов моторного бензина, сформированного за январь-май текущего года, доля импорта составила 28,2%, или 511,8 тысячи тонн. Год назад этот объем составлял 27,7% ресурсов товара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Как отмечается, в ресурсах обеспечения казахстанцев дизельным топливом за год доля импорта выросла до 5,5% с 3,3%. Это самый высокий уровень импортозависимости по данной категории топлива за последние 5 лет.

Однако самая серьезная ситуация с национальной топливной безопасностью обстоит в сфере обеспечения населения керосином - практически 100% всех ресурсов топлива являются привозными. Всего 3 год назад импорт в ресурсах керосина составлял менее 18%.

Местные производители моторного топлива по ключевым товарным позициям либо снижают темпы роста выпуска, либо вообще сокращают объемы.

Моторного бензина за 6 месяцев года было произведено всего на 3,8% больше, чем год назад - в прошлом году за аналогичный период среднегодовой рост составил 13,1%.

Производство дизельного топлива сократилось на 1,1% - в январе-июне 2016 года среднегодовой рост выпуска оценивался в 8,6%.

Производство керосина практически стагнировало, всего в этом году было произведено на 7,9% меньше, чем год назад. Отметим, что сокращение выпуска керосина наблюдается уже третий год подряд.

«Текущая картина с замедлением производства моторного топлива и увеличением импорта идет вразрез с целями Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, согласно которой к указанному году страна должна полностью обеспечить потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов», - заключили в Finprom.kz.