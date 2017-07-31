Суды республики подвели итоги отправления правосудия за прошедшее полугодие

Председатель Актюбинского областного суда Мұратғали Әкетай провел расширенное совещание судей региона по итогам отправления правосудия за 1 полугодие 2017 года.

Выступая на совещании, он отметил, что судами региона за отчетный период рассмотрено более 15 тыс. гражданских, 10 860 административных и более 5 тысяч уголовных дел. Значительно сократилось количество возвращенных и оставленных без рассмотрения исковых заявлений. В отчетном периоде судами области заочных решений не выносилось. Если с применением альтернативных способов разрешения спора в 1 полугодии 2016 года окончено 678 дел, то в 1 полугодии 2017 года - около 1 800 гражданских дел. В этой связи, истцам возвращена государственная пошлина на более 27 миллионов тенге.

В прошедшем полугодии следственными судьями рассмотрено 1 759 ходатайств (в аналогичном периоде 2016 года - около 1 000). В результате принятых областным судом превентивных мер в отчетном периоде прокурору направлено 5 уголовных дел (в 1 полугодии 2016 года - 87).

До 96 % увеличилось количество электронных заявлений, поступивших через сервис «Судебный кабинет».

В 1 полугодии т.г. председатель областного суда провел около 10 встреч с населением в рамках рабочих поездок по региону.

М.Әкетай обратил особое внимание судей на необходимость улучшения качества отправления правосудия, соблюдения сроков рассмотрения дел, своевременное начало судебных процессов и выдачу судебных актов, а также расширение применения альтернативных способов разрешения споров, защиту конституционных прав граждан.

В ходе мероприятия за долгую и безупречную работу в судебной системе судьи областного суда Рахиля Мухамбеткалиева награждена почетным знаком «Үш би», Нуриля Сатыбалдина - Почетной грамотой Союза судей республики. За качественное отправление правосудия и активную общественную работу судья суда г.Актобе Кайырбек Абдыхалыков награжден Почетной грамотой председателя областного суда.

Председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров провел расширенное совещание судей регимона по итогам работы судов за первое полугодие 2017 года.

Председатель Акмолинского областного суда, заслушав отчеты председателей судебных коллегиий Е.Жанадилова и Р.Даминова о качестве осуществления правосудия по гражданским, административным и уголовным делам, поручил председателям коллегий держать на постоянном контроле дела с вынесением заочных решений, необоснованные возвраты исковых заявлений, отложение сроков рассмотрения дел, применение медиации, вынесение частных постановлений и принятия мер по несвоевременным предоставлениям ответов на частные постановления, применение АВФ и информационных сервисов в судопроизводстве и взаимодействие со СМИ.

Д.Амиров озвучил задачи, поставленные Председателем Верховного Суда, а именно, принять меры по повышению качества рассмотрения дел, проанализировать причины недостатков в работе местных судов, обеспечить максимальное использование института судебного приказа, усилить контроль за применением аудио-, видеофиксации судебных процессов, а также своевременностью начала судебных заседаний, повысить эффективность деятельности Учебного центра по повышению квалификации судей.

В целях обеспечения верховенства права в рамках реализации задач Третьей модернизации Казахстана, Д.Амиров поставил задачу перед судебным корпусом области поднять качество работы судов в рейтинге по всем показателям.

На совещании также выступили с отчетными докладами судья областного суда Светлана Рахметова о работе комиссии по судейской этике и итогах рассмотрения жалоб на действия судей, а также руководитель Администратора судов Данияр Сарымсаков о проведенной работе по организации деятельности судов и материально-техническому обеспечению.

За первое полугодие 2017 года судами области рассмотрены 47 182 дела и материалов, что больше на 12 978, чем за первое полугодие 2016 года. С целью предупреждения и предотвращения повторных правонарушений и иных нарушений права граждан вынесено 390 частных постановлений. С применением медиации рассмотрены 680 уголовных, гражданских и административных дел, в порядке партисипативной процедуры рассмотрены 8 гражданских дел.

Всего отменено и изменено 0,8 процентов, а 99,2 процента судебных решений признаны законными и обоснованными.

Посредством сервиса «Судебный кабинет» в суды поступило 12 178 исковых заявлений и 5 624 административных материалов.

Председатель Кызылординского областного суда Камбар Нурышев выступая на совещании по отправлению правосудия за первого полугодия т.г., ознакомил с основными статистическими показателями работы судов области.

С докладами об итогах рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел выступили председатели судебных коллегий областного суда Бакытжан Калымбет и Адилхади Шыгамбаев. Ими было проинформировано о количественных и качественных показателях отправления правосудия судами первой и апелляционной инстанций.

Согласно статистике, в производство судов поступило 16 560 заявлений, 241 дел, что больше на 33,6 % в сравнении с итогами 6 месяцев прошлого года. Апелляционная инстанция рассмотрела 594 дел.

За отчетный период в судах первой инстанции с прошлого года в остатках имелось 64 уголовных дел, поступило 970, из них завершены 870 в отношении 1 114 лиц. Апелляционная коллегия по уголовным делам рассмотрела 132 дел (за 6 месяцев 2016 года - 21).

В судах области за отчетный период с применением медиации рассмотрено 252 гражданских, 175 уголовных и 142 административных дел. Завершены в партисипативном порядке - 5, в порядке примирения 36 дел.

В рамках совещания о работе комисси по Судебной этике выступил с докладом председатель комиссии Абу Айбек, о работе Учебного центра - судья-координатор Гульсим Танатова, по вопросам взаимодействии со СМИ - судья-координатор Артур Наримов.

В ходе мероприятия было проведено обсуждение допущенных судом недостатков за отчетный период, приведены пути по их решению.

По итогам расширенного совещания были поставлены ряд задач по улучшению качества отправления правосудия, необходимости принятия действенных мер по повышению профессионального уровня судей и судебных специалистов, определены задачи и дальнейшая работа.

В Алматинском городском суде проведено расширенное совещание по итогам отправления правосудия судами города за 1 полугодие 2017 года.

Работу расширенного заседания открыл председатель суда Нургазы Абдиканов.

С докладами об актуальных вопросах правоприменительной практики по гражданским, административным и уголовным делам выступили председатели судебных коллегий городского суда Бакыт Малик-теги и Бакытжан Караманов.

Отмечалось, что с вынесением приговора окончено ­­­­­975 дел в отношении 1257 лиц. Из 2635 оконченных уголовных дел 807 (30,6 %) рассмотрены с применением процедуры медиации.

Судами первой инстанции города за полугодие окончено 71 039 гражданских дел, что на 45,6 % больше аналогичного периода 2016 года. Судебные решения вынесены по 49 954 гражданским делам. Качество отправления правосудия улучшилось на 0,6 %.

1 169 дел рассмотрены в порядке медиации, партисипативной процедуры и утверждением мирового соглашения сторон.

Председатель Комиссии по судейской этике Алматинского филиала Союза судей Лукмат Мерекенов отчитался о работе комиссии в первом полугодии 2017 года, руководитель группы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц при Алматинском городском суде, судья городского суда Сергей Лобач выступил по вопросу рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

На расширенном совещании были заслушаны выступления отдельных председателей районных и приравненных к ним судов г.Алматы и судей, допустивших снижение показателей отправления правосудия.

В своем заключительном слове председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов обратил внимание участников совещания на задачи по достижению надлежащего качества и эффективности отправления правосудия, должному обеспечению прав граждан на судебную защиту, необходимость повышения профессионального уровня судей и специалистов судов.

Н.Абдиканов подчеркнул, что сегодня перед судами г.Алматы стоят задачи по успешной реализации пилотного проекта исполнительной надписи нотариуса, дальнейшему развитию медиации, альтернативных методов решения споров в виде мирового соглашения, партисипативных процедур, обеспечить соблюдение процессуальных и материальных норм законодательства, а также судейской этики.