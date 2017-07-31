Самолет рейсом Алматы - Актау вернулся в аэропорт из-за птицы
31 июля 2017, 12:54
С начала 2017 года в аэропорту Алматы зарегистрировано 7 случаев столкновения воздушных судов с птицами.
30 июля самолет авиакомпании «Эйр Астана» Airbus A321, выполнявший рейс КС 884 по маршруту Алматы – Актау, столкнулся с птицей во время взлета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Самолет вылетел из Алматы в 22.25 час.
"В целях безопасности полета экипаж принял решение о возврате авиалайнера в аэропорт вылета. В 23 часа 40 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Алматы. Инженеры авиакомпании провели инспекцию воздушного судна, по результатам которой было установлено, что авиалайнер находится в исправном состоянии, повреждений нет. После этого самолет вылетел в Актау в 00:55 минут", - сказано в распространенном сообщении.
Столкновения с птицами являются серьезной угрозой безопасности полетов. С начала 2017 года в аэропорту Алматы зарегистрировано 7 случаев столкновения воздушных судов с птицами. Один случай стал причиной повреждения самолета: в носовой части и на правом предкрылке воздушного судна образовались вмятины. Всего в 2016 году было зарегистрировано 59 столкновений с птицами в различных аэропортах, из них в 10 случаях были зафиксированы повреждения воздушных судов.
фото: Make.Ua
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