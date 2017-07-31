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В областной центральной мечети ЮКО идут курсы по изучению Корана для женщин

31 июля 2017, 13:17

Учащимся от 4 до 68 лет.

При поддержке Духовного управления мусульман Казахстана, в Шымкенте в областной центральной мечети Южно-Казахстанской области идут курсы по изучению Корана для женщин, которые открылись в первых числах июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на muftyat.kz.

Ученицы обучаются знаниям о ритуальной чистоте и поклонении: как правильно совершать омовение, намаз, пост, читать Священный Коран. Курсы посещает около ста учащихся, самой маленькой из них - 4 годика, а самой старшей - 68 лет, пенсионерка. Ученицами в основном являются студентки и школьницы. Таким образом, учащиеся охватывают три возрастные группы.

Для них проводятся различные лекции о жизнеописании пророков, а также мастер-классы по изготовлению сладостей и рукодельных изделий. Стоит отметить, что обучение проходит на достаточно высоком уровне и в этом заслуга высококвалифицированных преподавателей областной центральной мечети ЮКО.

Напоминаем, одновременно с открытием данных курсов, под руководством ДУМК в Шымкенте был организован форум «Лучший интеллектуальный имам ХХІ века», на котором главный имам области Ахметжан қажы Керімбек вручил грамоты лучшим преподавателям женского сектора - Абиевой Енлик, Каламбек Алмире, устазам Нарметовой Зохре, Камаевой Жазире, Темиркуловой Гулсинай и Курбанкуловой Махире.

- Как говорится, воспитание девочек - это воспитание нации, - подчеркнул Ахметжан қажы Керімбек. – И мы хотим выразить огромную благодарность нашим преподавателям за вклад в духовное воспитание наших сестер. Пусть Аллаһ наградит вас за ваш усердие в этом благородном труде.




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