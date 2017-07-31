Цены против логики: несмотря на сезон, овощи продолжают дорожать

Цены против логики: несмотря на «овощной» сезон, продолжают дорожать свекла и фасоль (+1% к июню), лук (+7% за месяц), морковь (сразу +16%)

Еще один неприятный «подарок» июля - удорожание сахара в период консервирования и заготовок на зиму: сразу +5% за месяц.

В июле, несмотря на сезон и новый урожай, на розничном рынке вновь наблюдается рост цен на некоторые овощи: так, морковь подорожала на 15,6% за месяц, до 153,8 тг за кг, лук - на 7,5%, до 141,3 тг за кг, свекла и фасоль - на 1,2%, до 147,6 и 583,9 тг за кг, соответственно.

Естественным образом снизились в летний сезон цены на чеснок (-10,9%), капусту (-13,5%), картофель (-17,6%) и помидоры с огурцами (более чем на -20%).

Изменение цен на фрукты - более логично, и соответствует сезону. Так, заметнее всего подорожали лишь такие «зимние» плоды, как апельсины: +1,1%. По остальным позициям рост цен не превысил 1%.

Примечательно, что, хотя по итогам прошлого месяца, июня, инфляция составляла 7,5% за год, и все еще оставалась в пределе коридора, назначенного Нацбанком (менее 8%), продовольственные товары показали годовой рост цен почти на 10%. Более того, глава Нацбанка допускает, что инфляция может выйти за верхний предел коридора (то есть будет выше 8%) и шоковые предложения на рынке продовольственных товаров будут продолжаться.

«Риск выхода за верхний предел целевого коридора в 2017 году возможен при реализации пессимистичного сценария - 40 долларов США за баррель», - сообщается в информационной рассылке финрегулятора. Среди дополнительных рисков - превышение темпов роста реальных заработных плат над темпами роста производительности труда. Рост инфляционных ожиданий населения также может сказаться на усилении инфляционного давления.

В сегменте продукции животного происхождения ситуация несколько оптимистичнее.

Так, более чем на 1% выросли лишь цены на куриные окорочка - в сегменте мяса птицы, а также на конину, говяжью печень и баранину - в сегменте «красного» мяса.

Цены на рыбную продукцию, а также на молочные изделия изменились в пределах не более 1%. Яйца же продолжают дешеветь - минус 3,6% за месяц (в июне яйца уже снижались в цене на 8,9% за месяц, в мае - на 8,4).

Однако, несмотря на устойчивую ситуацию в мясомолочном и рыбном сегменте, прогнозы и здесь не всегда оптимистичные. Так, на встрече сельхозпредпринимателей страны с представителями НПП «Атамекен», директор «Байсерке-Агро» Алтай Кенжебаев предупредил, что в ближайшее время казахстанцам стоит ожидать подорожания мяса, так как стоимость кормов выросла. Кстати, аграрии также говорят о дальнейшем росте цен: удобрения и средства защиты растений в этом году подорожали, а значит, на продукцию этого года цены будут однозначно выше прошлогодних.

Мука и мучные продукты - хлеб, сдоба и макаронные изделия - в цене практически не изменились (рост не более 1%).

Для круп картина аналогичная, а самая дорогая в сегменте гречневая крупа продолжает дешеветь: еще минус 3,8% за месяц (в июне удешевление гречки уже составляло 4,6% за месяц, в мае - 3,3%).

Еще одна неприятность для казахстанцев - рост цен на сахар в сезон консервирования и заготовки фруктов и овощей: +4,9% за месяц, до 256,3 тг за кг. Причем в июне сахар уже успел вырасти в цене на 4% к маю.

Порадовали цены на подсолнечное масло: -2,9% за месяц, до 402,5 тг за литр.