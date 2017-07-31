В Казахстане растут инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал в Республике Казахстан по итогам 2016 года составили 7762,3 млрд.тенге, что на 2% выше уровня предыдущего года.
Затраты на строительство жилых и нежилых зданий увеличились на 9,2% и составили 4519,8 млрд. тенге. На обновление основных средств - 2084 млрд. тенге инвестиций.
Основным источником инвестиций в основной капитал в 2016 г. являются собственные средства инвесторов - 58,9%.
31 июля 2017, 13:20
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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