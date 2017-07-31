Объем розничной торговли в Астане за июнь 2017 года

За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37%. В целом по республике реализация потребтоваров увеличилась на 15%

За полгода объем розничной торговли Казахстана составил почти 4 трлн тенге, увеличившись на 15% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе за июнь месяц сумма ритейла составила 751 млрд тенге - плюс 13% к июню прошлого года.

Отметим тенденцию перехода населения с рынков к покупкам в специализированных торговых центрах и магазинах. Доля покупок населения на рынках снизилась с 75% в 2000 году до 43% в июне 2017 года. Торговыми предприятиями за июнь было реализовано товаров на 422 млрд тенге, что на 22% превышает июнь прошлого года. Тем временем индивидуальными предпринимателями, в том числе работающими на рынках, было реализовано 330 млрд тенге (+4%).

Среди регионов самый высокий рост розничной торговли за июнь наблюдается в Астане.

За первый месяц ЭКСПО розничный товарооборот столицы увеличился на 37% к июню прошлого года, составив 96,3 млрд тенге при среднегодовом росте в 24%. В том числе товарооборот зарегистрированных торговых предприятий составил 67,4 млрд тенге, увеличившись на 44% при среднегодовом росте в 20%.

У индивидуальных предпринимателей дела обстоят чуть хуже - розничный товарооборот ИП увеличился на 22%.

За июнь месяц торговля непродовольственными товарами увеличилась на 50%, при среднегодовом росте в 19%, составив 64,6 млрд тенге, а продовольственными товарами - на 16%, составив 31,7 млрд тенге.

Розничная реализация непродовольственных товаров за июнь по республике составила 464 млрд тенге (+10% к июню прошлого года), продовольственных - 287,5 млрд тенге (+19%).