Роскомнадзор запретил сбор и передачу данных о пользователях «ВКонтакте»

Согласно российскому законодательству, обработка персональных данных не допускается без разрешения их владельца.

Роскомнадзор запретил собирать открытую персональную информацию о пользователях соцсети «ВКонтакте» третьим лицам. Такую позицию ведомство выразило в разъяснении, направленном в адрес компании, которая занимается сбором подобных данных, сообщает издание «Известия».

Как пояснили изданию в надзорной службе, ФЗ «О персональных данных» допускает обработку персональных данных (ПД), доступ к которым предоставил их владелец. В то же время, согласно ст. 6 закона, обработка такой информации разрешена только с согласия субъекта ПД.

В ведомстве также указали, что в соответствии с п.5.12 пользовательского соглашения «ВКонтакте» пользователь дает разрешение только на доступ к персональной информации, размещаемой им на личной странице, в том числе к персональным данным, но не на сбор, обработку и передачу таких сведений сторонним компаниям.

«Если это [сбор данных пользователей в соцсети] делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена», - отметили в пресс-службе Роскомнадзора.